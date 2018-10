Hüseyin M. aus Braunschweig aus türkischer U-Haft entlassen

Der in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung angeklagte Hüseyin M. wird aus der U-Haft entlassen und darf zurück nach Braunschweig reisen. Das entschied das Landgericht in Ankara am Donnerstag. Der Prozess wird allerdings fortgesetzt. Der nächste Termin ist für den 9. April 2019 angesetzt. Das...