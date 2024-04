New York. Der erste Strafprozess der US-Geschichte gegen einen Ex-Präsidenten läuft. Die Suche nach zwölf Geschworenen läuft besser als gedacht.

Im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten läuft die Auswahl einer Geschworenen-Jury schneller als gedacht. In dem Verfahren gegen Donald Trump in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin befragten am Dienstag Vertreter von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sowie Richter Juan Merchan weitere Kandidaten und Kandidatinnen, bevor sie sich vorerst auf sieben Geschworene einigten. Insgesamt werden zwölf Personen und sechs Stellvertreterinnen und Stellvertreter gesucht. Bisher war die Rede davon, dass dies Wochen in An spruch nehmen könnte. Wird aber das jetzige Tempo bei der Kandidaten-Auswahl beibehalten, könnte die Jury am Freitag bereits stehen und am Montag die heiße Phase des Prozesses mit den Eröffnungsplädoyers von Anklage und Verteidigung starten. Richter Merchan ist sichtbar bemüht, den Prozess zügig voranzutreiben und den Angeklagten im Griff zu behalten. Trump hatte in früheren Prozessen bereits Geschworene attackiert. Merchan hat diese Versuche im Gerichtssaal mehrfach unterbunden.

Im Fokus: Äußerungen in den sozialen Medien für oder gegen Trump

Die Spielregeln zur Auswahl: Sowohl die Anklage als auch die Verteidigung hat jeweils 10 Möglichkeiten, einen Kandidaten aus der Auswahl ohne speziellen Antrag abzulehnen. So fand Trumps Team in den sozialen Medien Beiträge eines potenziellen Geschworenen, die sich auf Trump beziehen und in denen es heißt: „Sperrt ihn ein“. Richter Juan Merchan schloss einen weiteren potenziellen Geschworenen aus, der in sozialen Medien ein negatives Video über Trump verbreitet hatte. Eine andere Kandidatin hatte sich 2018 auf Facebook kritisch über Trump geäußert. Auch sie wollte das Trump-Team ablehnen. Richter Merchan allerdings wies dies zurück: Eine andere politische Meinung wie der Angeklagte zu vertreten, sei noch kein Grund ausreichender Gbrund für eine Ablehnung.

Trump muss sich in New York für die Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verantworten. Die Ausgaben wurden in den Büchern von Trumps Unternehmen verschleiert und werden von der Staatsanwaltschaft als illegale Wahlkampfspende gewertet.

Trump sieht sich als Opfer politisch motivierter Justiz

Derzeit sind in den USA auch noch drei weitere Strafprozesse gegen Trump in der Vorbereitung, unter anderem wegen versuchten Wahlbetrugs und der Mitnahme geheimer Regierungsdokumente. Zudem laufen zahlreiche Zivilprozesse. Der Ex-Präsident und sein Anwaltsteam versuchen, die Verfahren mit allen Mitteln herauszuzögern, und waren damit teilweise auch schon erfolgreich.

In dem Schweigegeld-Prozess geht es um weniger schwerwiegende Vorwürfe als in den anderen Fällen. Experten zufolge ist es aber der Prozess, der womöglich als erster abgeschlossen werden könnte. Trump bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn und sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Justiz.

