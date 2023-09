Merz hat Kreuzberg nicht verstanden – und das Gillamoos erst recht nicht

Friedrich Merz sagt beim niederbayerischen Gillamoos-Volksfest: Nicht Kreuzberg sei Deutschland, Gillamoos sei Deutschland. An diesem Satz ist vieles sehr falsch.

Friedrich Merz will bekanntlich gerne Kanzler werden. Dann müsste er feierlich schwören, seine "ganze Kraft" dem Wohle des gesamten deutschen Volkes zu widmen. Er scheint sich in der Bierzelt-Stimmung zu überschätzen, wenn er annimmt, er könne definieren, wer zu diesem “Volk” gehört und wer nicht.

Nun steckt hinter dem Merz-Satz ja mehr. Kreuzberg benutzt er synonym für urbane Zentren mit einem hohen Migrationsanteil. Und klar, da gibt es Probleme, gescheiterte Migrationspolitik, hohe Drogenkriminalität, am Görlitzer Park in Kreuzberg, wie in St. Georg in Hamburg, in Duisburg-Marxloh oder am Frankfurter Hauptbahnhof. Die pauschale Diskreditierung ganzer Viertel löst allerdings kein einziges davon.

Aber wie sieht denn das Deutschland nun aus, das Merz gerne hätte? Im Gillamoos-Bierzelt tragen die meisten Dirndl oder Lederhosen, so gut wie alle haben weiße Haut. Bei der Bundestagswahl haben 33 Prozent der Menschen des niederbayerischen Wahlbezirks, in dem das Fest stattfindet, ihr Kreuz bei der CSU gemacht. Nachvollziehbar, dass Merz sich dort wohlfühlt.

Im Grundsatz der CDU steht jedoch: “Wir treten für eine offene Gesellschaft ein”, die “frei und solidarisch” ist. Merz könnte sich jetzt selbstkritisch hinterfragen, ob es vielleicht an seinen Sprüchen liegt, dass nur sieben Prozent der Menschen in Kreuzberg dem CDU-Grundsatz glauben schenken und ihr Kreuz bei der CDU setzen.

Auf der Website des Landkreises, in dem der Gillamoos stattfindet, steht übrigens: "Wir sind Landkreis Kelheim". Zu diesem ‘wir’ zählen auch die Menschen mit Migrationshintergrund”. Zwölf Prozent aller Kelheimer haben keinen deutschen Pass, noch deutlich mehr haben einen Migrationshintergrund. “Integration ist eines der wesentlichen Zukunftsthemen”, schreibt der Landkreis auf seiner Seite. Vielleicht muss Merz noch ein bisschen länger beim Gillamoos bleiben, bis er erkennt, dass in Niederbayern bereits ziemlich viel Kreuzberg steckt.

