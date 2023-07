AfD im Höhenflug: Erster Bürgermeister in Sachsen-Anhalt gewählt

Die AfD stellt mit Hannes Loth erstmals in dem Bundesland den hauptamtlichen Bürgermeister. Er gewann die Stichwahl in Raguhn-Jeßnitz.

AfD-Kandidat Hannes Loth (AfD) will in Sachsen-Anhalt Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz werden. Die Stichwahl ist am Sonntag.

In Raguhn-Jeßnitz gibt es künftig mit Hannes Loth den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister Sachsen-Anhalts. Der 42-Jährige setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann (31) durch.

Der 42 Jahre alte Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, der 31-jährige Naumann kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis auf 48,87 Prozent, wie die Stadt am Abend auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld betrug den Angaben zufolge 61,51 Prozent. Im ersten Durchgang hatte Loth 40,7 Prozent der Stimmen geholt, Naumann war auf 36,9 Prozent gekommen. Der Abstand lag bei weniger als 200 Stimmen. Rund 7800 Menschen sind wahlberechtigt.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant: Kretschmer alarmiert: "Im Land gerät etwas ins Rutschen"

AfD legt zu: Rechte gewinnen erst Landrats-, dann Bürgermeisterwahl

Sowohl Loth als auch Naumann sind in Raguhn-Jeßnitz aufgewachsen. Naumann arbeitet aktuell als Sachbereichsleiter im benachbarten Bitterfeld-Wolfen. Loth ist Landwirt und war Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen. Seit 2016 ist Loth Landtagsabgeordneter für die rechtspopulistische AfD. Auf der kommunalen Ebene ist er ebenfalls seit mehreren Jahren aktiv. Eigenen Angaben zufolge ist Loth seit 2016 Stadtrat in Raguhn-Jeßnitz und seit 2019 Mitglied des Kreistags Anhalt-Bitterfeld. Der 42-Jährige setzte im Wahlkampf vor allem auf kommunalpolitische Themen. Er will die Wirtschaftsförderung und die Ausstattung der Feuerwehren verbessern.

Zuletzt hatte die Landratswahl im südthüringischen Kreis Sonneberg für Aufsehen gesorgt, weil mit Robert Sesselmann erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden war. Dies hatte die Debatte weiter angefacht über den aktuellen Höhenflug der AfD. Auch in deutschlandweiten Umfragen rangiert die Partei um die 20 Prozent. Der Landesverfassungsschutz in Thüringen bewertet den dortigen AfD-Landesverband als „gesichert rechtsextrem“, deutschlandweit stuft der Verfassungsschutz die Partei als Verdachtsfall ein.

Lesen Sie dazu auch: Sonneberg in Thüringen: Erster Landrat der AfD gewählt

(lro/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de