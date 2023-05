Türkei Wahl: Erdogan führt bei Stimmenauszählung

Wahl in Türkei Erdogan führt aktuell bei Stimmenauszählung in der Türkei

Bei der Präsidentenwahl in der Türkei zeichnete sich am Sonntagabend ein weiterer Sieg des Amtsinhabers Recep Tayyip Erdogan ab. Nach Auszählung von etwa 20 Prozent der abgegebenen Stimmen führte Erdogan mit 53,9 Prozent, meldete die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur Anadolu.

Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kam danach nur auf 40,1 Prozent. Wenn es bei dem Trend bleibt, könnte Erdogan eine dritte fünfjährige Amtszeit als Staatschef antreten. Mit dem vorläufigen Endergebnis wurde für die Nacht zum Montag gerechnet.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Letzte Meinungsumfragen vor der Wahl ließen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem islamisch-konservativen Erdogan und Kilicdaroglu erwarten. Der 74-jährige Kilicdaroglu ist Vorsitzender der Mitte-Links-Partei CHP und trat als gemeinsamer Kandidat von sechs Oppositionsparteien als Präsidentschaftskandidat an. In einigen Umfragen lag er zuletzt knapp vor Erdogan. Mit Kilicdaroglu hatten sich die wichtigsten türkischen Oppositionsparteien jetzt erstmals auf einen gemeinsamen Herausforderer für Erdogan geeinigt.

Kemal Kilicdaroglu winkt seinen Anhängern nach der Stimmabgabe in Ankara. Foto: Uncredited/AP/dpa

Wahl in Türkei: Warum sie so wichtig ist

Beobachter sehen in der Wahl die vielleicht wichtigste Richtungsentscheidung der Türkei seit Gründung der Republik vor 100 Jahren. Der 69-jährige Erdogan hat in den vergangenen Jahren das Land immer autoritärer regiert. Unter dem 2018 eingeführten Präsidialsystem konzentrierte er als Staatsoberhaupt, Regierungschef und Parteivorsitzender in Personalunion fast die gesamte Macht bei sich. Er konnte weitgehend am Parlament vorbeiregieren. Zur Präsidenten- und Parlamentswahl trat Erdogan mit der „Volksallianz“ an. Ihr gehören neben seiner islamisch-konservativen AKP die neofaschistische MHP und weitere ultra-rechte sowie islamistische Splitterparteien an.

Oppositionskandidat Kilicdaroglu wollte im Fall seines Sieges das Präsidialsystem wieder abschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückkehren, die Unabhängigkeit der Justiz und der Zentralbank wiederherstellen, die Einschränkungen der Meinungsfreiheit rückgängig machen und die Gewaltenteilung stärken. Kilicdaroglu wollte auch die unter Erdogan schwer beschädigten Beziehungen zum Westen reparieren und die eingefrorenen EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei wiederbeleben.

Auch bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl zeichnete sich nach den ersten Teilergebnissen ein neuerlicher Sieg der Erdogan-Regierungspartei AKP ab. Bisher kontrollierten die AKP und ihre Verbündeten 335 der 600 Sitze in der Nationalversammlung. Entscheidend für die Mehrheitsverhältnisse im neuen Parlament könnten die Stimmen der pro-kurdischen HDP sein.

Erdogan hetzte im Wahlkampf gegen schwule, lesbische und queere

Hat durch eine Verfassungsänderung seit fünf Jahren weitreichende Vollmachten: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Erdogan spürte erstmals seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten 2003 kräftigen Gegenwind. Die Inflation erreichte im vergangenen Herbst mehr als 83 Prozent und liegt offiziell derzeit bei 44 Prozent. Die Zahlen gelten aber als geschönt. Regierungsunabhängige Ökonomen beziffern die tatsächliche Teuerung auf 105 Prozent. Auch die schwere Erdbebenkatastrophe von Anfang Februar, bei der mindestens 51.000 Menschen starben, dürfte Erdogan Stimmen kosten. Der eng mit der Bauindustrie verbandelte Staatschef hatte in den Jahren zuvor mehrfach Schwarzbauten mit Amnestien nachträglich legalisiert. Viele dieser Gebäude stürzten jetzt ein.

Wahl Türkei-Wahl 2023 Datum Sonntag (14. Mai 2023) Ort Türkei Gewählt wird Parlament (600 Abgeordnete) und Präsident Wahlberechtigt sind Rund 64 Millionen Menschen Kandidaten für Präsidentenamt Recep Tayyip Erdoğan (69) und Kemal Kılıçdaroğlu (74) sowie Sinan Oğan (55)

Der Wahlkampf war stark polarisiert, von Gewalt und Hassparolen überschattet. Im osttürkischen Erzurum, einer Erdogan-Hochburg, wurde ein beliebter Oppositionspolitiker mit Steinwürfen angegriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Unbekannte Täter gaben Schüsse auf Büros der Oppositionsparteien ab. Erdogan hetzte im Wahlkampf gegen schwule, lesbische und queere Menschen, denen er nach der Wahl „eine Lehre erteilen“ werde.

Der MHP-Vorsitzende Devlet Bahceli droht Oppositionspolitikern, sie erwarteten nach der Wahl „lebenslange Haftstrafen oder Kugeln in ihren Körpern“. Innenminister Süleyman Soylu verglich die Wahl mit einem „Putschversuch des Westens“. Das weckte die Befürchtung, Erdogan werde eine Niederlage nicht hinnehmen und die Macht nicht abgeben. Am Freitagabend versicherte Erdogan jedoch in einem TV-Interview, er werde „jedes Wahlergebnis als legitim anerkennen“ und „tun, was die Demokratie erfordert“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de