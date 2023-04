Rassismus-Vorwurf: Nach Eklat wird es um Boris Palmer zunehmend einsam

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer steht massiv in der Kritik. Jetzt hat sich selbst sein Anwalt, Weggefährte und früherer Parteifreund Rezzo Schlauch von ihm distanziert. „Unmittelbar nach Kenntnis über den von Boris Palmer in Frankfurt zu verantwortenden Eklat habe ich ihm meine persönliche und meine politische Loyalität und Unterstützung sowie meine juristische Vertretung aufgekündigt“, teilte Schlauch am Sonntag mit.

Palmer hatte am Freitag mit einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main für Aufsehen gesorgt. In sozialen Medien kursieren mehrere Videos von dem Politiker, der in einem Vortrag seine Verwendung des „N-Wortes“ rechtfertigt und damit die Studierenden aufbrachte. Gefallen sind die Äußerungen auf der Konferenz „Migration steuern, Pluralität gestalten. Herausforderungen und Konzepte von Einwanderungspolitiken“ an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Schlauch, der früher selber für die Grünen politisch aktiv war, teilte mit: „Keine noch so harte Provokation, keine noch so niederträchtigen Beschimpfungen und Beleidigungen von linksradikalen Provokateuren rechtfertigten, eine historische Parallele zum Judenstern als Symbol der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland herzustellen. Da gibt es nichts mehr zu erklären, zu verteidigen oder zu entschuldigen.“

Boris Palmer: Aufregung um Verwendung des N-Wortes

Rückblick: Palmer hatte vor einem Uni-Gebäude mehrfach das „N-Wort“ benutzt - offenbar gegenüber einem Schwarzen Redner. Eines der Videos zeigt ihn, wie er daraufhin in eine Auseinandersetzung mit Studierenden geriet. Sie konfrontierten den Oberbürgermeister mit „Nazis raus“-Rufen. Palmer schloss sich dem an und sagte „Ich will keine Nazis in diesem Land“.

Der Oberbürgermeister beließ es aber nicht dabei und entgegnete zu der Menge: „Ihr beurteilt Menschen anhand von einem einzelnen Wort. Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für Euch ein Nazi. Denkt mal drüber nach.“

Der Deutschen-Presse-Agentur sagte er dazu: „Ich habe die Methode der Protestierer, mir den Stempel als Nazi und Rassist aufzudrücken, niederzuschreien und auszugrenzen, als Vergleich herangezogen.“

Er habe den Protestierenden erklärt, dass Nazis die Gräber seiner Vorfahren mit Hakenkreuzen beschmiert hätten und ihnen entgegnet, dass „ihre Methode der Ächtungen und Ausgrenzung sich nicht vom Judenstern unterscheidet“.

Boris Palmer: Unruhen und Widerspruch bei Migrationskonferenz

In einem anderen Video argumentierte er, dass es bei der Verwendung des N-Wortes auf den Kontext ankäme. Wenn er das Wort gegenüber einer Schwarzen Person sage, sei das „eine justiziable Beleidigung“. Wenn man aber darüber diskutiere, ob in Astrid Lindgrens Romanen in Zukunft Südseekönig oder N-Wort-König (Palmer sprach das Wort in dem Zusammenhang aus) stehen solle, dann sei das „eine vollkommen legitime Verwendung des Wortes“, so Palmer.

Diese Aussagen sorgen für Kritik von den Studierenden. Neben den Protesten vor dem Gebäude gab es im Raum offenbar ebenso Widerspruch. Mehrere Teilnehmenden der Konferenz sollen laut Bericht der „FAZ“ dagegengehalten haben. Der Moderator der Veranstaltung soll mit den Worten „Herr Palmer, mit Ihnen will ich nichts mehr zu tun haben“, den Raum verlassen haben.

Mehrere Nutzende auf Twitter teilten das Video der Veranstaltung. Das „N-Wort“ wurde zensiert, um Betroffenen zu schützen und die Reproduktion des rassistischen Begriffes zu verhindern.

Boris Palmer: Rechtfertigung der kontroversen Aussagen

Palmer rechtfertigte seine umstrittenen Aussagen auf Facebook: „Die Theorie, das schon ein Sprechakt an sich rassistische Strukturen reproduziere, teile ich nicht.“ Er sage das N-Wort, weil er Sprachvorschriften nicht akzeptiere.

„Das hoch umstrittene Wort“ gehöre jedoch nicht zu seinem aktiven Wortschatz, schreibt er weiter. „Ich benutze es nur, wenn darüber diskutiert wird, ob man schon ein Rassist ist, wenn man es verwendet. Darüber entscheidet für mich der Kontext.“

Die Verfolgung seiner jüdischen Vorfahren durch die Nazis bestätigte Palmer gegenüber der dpa. Bereits 2021 thematisierte er seine Familiengeschichte auf Facebook: Auf dem jüdischen Friedhof in Königsbach lägen seine Ahnen bis ins 18. Jahrhundert. Im Jahr 1937 sei der Familie dann die Flucht in die USA gelungen. Sein Vater blieb als „uneheliches Kind einer Nichtjüdin im Remstal und wurde in der Schule vom Lehrer Moses genannt, nicht Helmut“.

Uni-Präsident erwartet Entschuldigung von Palmer

Der Präsident der Frankfurter Uni, Enrico Schleiff, verurteilte diesen Holocaust-Vergleich und die Verwendung des rassistischen Begriffes aufs Schärfste. „Jede explizite oder implizite den Holocaust relativierende Aussage ist vollkommen inakzeptabel und wird an und von der Goethe-Universität nicht toleriert – dies gilt gleichermaßen für die Verwendung rassistischer Begriffe“, hieß es in einer Stellungnahme am Samstag.

Schleiff erwarte eine „nicht nur eine öffentliche Entschuldigung von Herrn Palmer an die von seiner Beleidigung betroffenen Personen, sondern auch an die jüdische Gemeinschaft und gegenüber der Goethe-Universität.“

Boris Palmer: Immer wieder Kritik für kontroverse Aussagen

Es ist nicht das erste Mal, das der Oberbürgermeister mit seinen Aussagen für Kritik sorgte. Schon in der Vergangenheit hatte Palmer mit seiner Verwendung des „N-Wortes“ für Aufregung gesorgt. Im Mai 2021 verwendete er es in einem Facebook-Beitrag über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo, der einen nigerianischen Vater hat.

Dafür wurde er damals auch von seiner damaligen grünen Parteikollegen heftig kritisiert. Das rassistische „N-Wort“ wurde früher in Deutschland verwendet, um Schwarze zu beschreiben. Auch seine pointierten Äußerungen zur Flüchtlingspolitik sorgten immer wieder für Kontoversen und Rassismusvorwürfe.

Vor einem Jahr endete ein Parteiausschlussverfahren mit einem Kompromiss, dass Palmer seine Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende dieses Jahres ruhen lässt. Im vergangenen Oktober war er in Tübingen dann als unabhängiger Kandidat angetreten und war im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit – unter anderem gegen die Kandidatin der Grünen - für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden. Er ist seit 2007 Oberbürgermeister der der schwäbischen Universitätsstadt.

