BGH verurteilt VW zu Schadenersatz

Es ist eine Niederlage für Volkswagen vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, aber eine, die den Autobauer finanziell vergleichsweise weich fallen lässt. Der VI. Zivilsenat des obersten deutschen Gerichts verurteilte VW, dem Besitzer eines vom Abgas-Betrug betroffenen Diesel-Modells Schadenersatz zu zahlen. Der Kunde will seinen Sharan zurückgeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Gegengerechnet werden muss nach Auffassung des BGH jedoch ein sogenannter Nutzungsersatz, bei dem die Laufleistung des Autos zugrunde gelegt wird. Die Faustformel: Je mehr das Auto auf dem Tacho hat, desto größer ist der Nutzungsersatz und desto geringer fällt der Schadenersatz aus. Das mindert für VW die finanziellen Lasten des Urteils. Der BGH bestätigte mit dem Urteil seine vorläufige Einschätzung aus dem ersten Verhandlungstag Anfang Mai. Es ist das erste Diesel-Urteil vor dem obersten deutschen Gericht.

Kläger in dem Verfahren war Herbert Gilbert aus der Nähe von Mainz. Bei einem freien Händler hat er 2014 für knapp 31.500 Euro einen VW Sharan mit 2-Liter-Diesel-Motor erworben. Für das Auto hatte er sich entschieden, weil es ein besonders sauberes Modell sein sollte. Umso größer war die Enttäuschung nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs im September 2015. Gilbert forderte daher von VW Schadenersatz und wollte den Sharan zurückgeben – was ihm der BGH nun zugesteht. Der Wolfsburger Autobauer ist dagegen der Auffassung, dass dem Kunden kein Schaden entstanden sei. So habe er das Auto immer nutzen können. Daher sei die Schadenersatz-Forderung unbegründet. Das Oberlandesgericht Koblenz hatte Gilbert zwar bereits Schadenersatz zugesprochen, doch auch dieses Gericht vertrat die Auffassung, eine Nutzungsentschädigung müsse gegengerechnet werden. Gegen dieses Urteil legten beide Seiten Revision ein – der Fall landete beim BGH, der nun das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz im Kern bestätigte.

Der Rechtsdienstleister My-Right vertrat Gilbert vor dem BGH. Er wurde als ein Kunde für eine Einzelklage ausgewählt. My-Right vertritt zudem zigtausende Kunden in mehreren „Sammelklagen“.

Nach VW-Angaben sind an deutschen Gerichten noch immer 60.000 Klagen von privaten Klägern anhängig. Für etwa 50.000 dieser Verfahren ist das am Montag gesprochene BGH-Urteil richtungsweisend. Auch wenn der BGH nur in einem Einfall urteilte, werden sich die Land- und Oberlandesgerichte in vergleichbaren Fällen an dem BGH-Richterspruch orientieren. Spannend bleibt es für die Kläger und Volkswagen aber trotzdem: Denn das Bemessen des Nutzungsersatzes, der entscheidend ist für die Höhe der Schadenersatzsumme, liegt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs in der Zuständigkeit der jeweiligen Gerichte. Dabei kommt es nicht nur auf die Laufleistung des jeweiligen Diesel-Modells an, sondern auch auf die zu erwartende Gesamtlaufleistung des Autos. Die muss von den Einzelgerichten festgelegt werden. Die Spanne dafür ist groß, bewegt sich zwischen 200.000 und 300.000 Kilometern und ist wohl auch abhängig vom Modell.

Unabhängig von der am BGH verhandelten Klage hat VW mit privaten Klägern bereits mehrere zehntausend Vergleiche geschlossen. Aus der Musterfeststellungsklage, die am Oberlandesgericht Braunschweig verhandelt wurde, haben sich laut VW zudem 240.000 Vergleiche mit Kunden ergeben. Die Auszahlungssumme allein aus den Vergleichen der Musterfeststellungsklage belaufe sich auf rund 750 Millionen Euro. Bisher seien in Deutschland 63.000 Urteile an Land- und Oberlandesgerichten ergangen, davon 1000 an Oberlandesgerichten. Die Urteile der Oberlandesgerichte seien „überwiegend“ zu Gunsten des Unternehmens ausgegangen, heißt es von VW. In Summe hat der Autobauer für die rechtliche Bewältigung des Abgas-Betrugs weltweit bisher etwa 30 Milliarden Euro zahlen müssen.

Das Urteil des BGH ist ein Meilenstein in der juristischen Aufarbeitung des Skandals in Deutschland, ebenso der Vergleich aus der Musterfeststellungsklage in Braunschweig. In der vergangenen Woche hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig zudem die Ermittlungen gegen VW-Chef Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen die Zahlung von neun Millionen Euro eingestellt. Das Jahr 2020 könnte ein Jahr der Schlusspunkte hinter dem Abgas-Betrug werden. Der finale Schlusspunkt ist aber erst in einigen Jahren zu erwarten.