Klimaserie: Jojeco – „Erreichen mit Online-Shop mehr Leute“

Die Geschäftsführer Jens Arnemann (links) und Johannes Wegener in ihrem Bekleidungsgeschäft „Jojeco“ im Magniviertel in Braunschweig.

Sie verkaufen ausschließlich Kleidung und Schuhe, die unter fairen Bedingungen hergestellt wurden, aus möglichst nachhaltigen Materialien bestehen und zum Großteil bereits als fair oder nachhaltig zertifiziert sind: Johannes Wegener und Jens Arnemann von „Jojeco“. Das Geschäft eröffnete 2015 in Braunschweig, 2018 kam ein Schuhgeschäft hinzu. Vor rund einem Jahr bauten sie außerdem einen Online-Shop auf. „Wir wollten mehr Menschen als nur die Braunschweiger mit den Themen Slow Fashion und nachhaltiger Konsum glücklich und zufrieden machen“, begründet Arnemann. Es gehe um bewussten Konsum, darum, lieber mehr Menschen zu erreichen, anstatt einige, die dafür umso mehr kaufen.

„Versenden so grün wie möglich“

Die Kunden des Online-Shops kommen nach Angaben des „Jojeco“-Mitgründers deutschlandweit zu 75 Prozent von außerhalb der Metropolen. Sie müssten ansonsten eine lange Fahrt in Kauf nehmen, um ein Fair-Fashion-Geschäft zu erreichen, weil es diese bisher nur in größeren Städten gebe. „Wir bewegen uns in einer Nische“, sagt Arnemann. Bei den Versand-Verpackungen verzichte „Jojeco“ aus Nachhaltigkeits-Gründen auf so viel wie möglich. „Wir benutzen zum Beispiel Klebeband auf natürlicher Basis und gehen damit sparsam um“, sagt er. Der Versand erfolge zudem über „DHL Go Green“. Bei dem Umweltschutzprogramm der Deutschen-Post-Tochter werden die durch den Transport entstehenden Treibhausgase durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

Ihren Kunden, die unsicher in Bezug auf die richtige Größe eines Kleidungsstücks sind, raten die zwei Geschäftsführer außerdem, lieber eine Auswahl an Größen zu bestellen. „Das spart dann schon mal einen Postweg“, erklärt Arnemann. Würde der Kunde beispielsweise nur eine Jeans bestellen, die dann nicht passe, müsste „Jojeco“ ein zweites Paket mit einer neuen Größe versenden, insgesamt wären für den Bestellvorgang inklusive Retour dann drei Paketsendungen unterwegs statt zweien.

Synergie-Effekte aus Online-Shop und Geschäft

„Jojeco“ plant zusätzlich, eine Kooperation mit ökologisch-sozialen Projekten einzugehen. An diese sollen Kunden als eine Art Klimakompensation einen bestimmten Anteil ihres Warenkorbwerts spenden können. Arnemann betont, dass „Jojeco“ zudem nicht alle Trends des Online-Handels mitmacht. „Wir beteiligen uns zum Beispiel nicht am Einkaufs-Wahnsinn Black Friday kurz vor der Weihnachtszeit. Kunden können stattdessen für eine soziale Einrichtung spenden, wir tun das auch.“

Der Online-Shop liefere aber einen Beitrag zu den stationären Geschäften: „Die Kunden nutzen den Shop als Schaufenster und kommen dann informierter ins Geschäft. Für uns sind das positive Synergie-Effekte.“ Regt das nicht an zum kritisierten Konsum? „Wir leben vom Konsum“, sagt Arnemann. „Jojeco“ wolle aber dazu beitragen, dass eben bewusster und weniger eingekauft werde.

Er habe einem Kunden schon einmal davon abgeraten, eine Winterjacke zu kaufen, weil dieser schon eine anhatte. „Er hat dann eine Übergangsjacke gekauft, die er noch nicht hatte.“