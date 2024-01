In Folge #39 „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Sophie mit ihrer Gästin Lara Telshow darüber, wie sie mit ihrer Hochbegabung durchs Leben geht.

Ihren ersten IQ-Test, bei dem sie abschnitt, wie eine Erwachsene, hat Lara Telshow bereits in der Grundschule gemacht. Spätestens ab dann war klar: Sie ist hochbegabt. Aber Lara sagt selbst: „Der IQ ist nicht alles!“ In Folge #40 „Wie wir fühlen“ sprechen Moderatorin Sophie und Lara über die Höhen und Tiefen im Leben einer Hochbegabten: Welchen Vorurteilen ist Lara in der Schulzeit begegnet? Inwiefern hängt mentale Gesundheit mit ihrer Hochbegabung zusammen? Und warum stehen Hochbegabte so sehr auf Wortwitze? Über diese Fragen und vieles mehr sprechen die zwei in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören!