"Löwengebrüll": Eintracht vor den Präsidiumswahlen

Braunschweig. Nicole Kumpis möchte erste Präsidentin in der Geschichte von Eintracht Braunschweig werden. Im Podcast spricht sie über ihre Ziele.

Nicole Kumpis möchte erste Präsidentin in der Geschichte von Eintracht Braunschweig werden. Sie tritt bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 16. März gegen Axel Ditzinger an.

Zuvor war sie zu Gast bei uns im Podcast Löwengebrüll und sprach dabei über ihre Ziele mit der Eintracht, was für ein Mitgliedertreffen sie am 16. März erwartet und wie groß ihre Anspannung inzwischen ist.

Sie war aber nicht allein bei uns. Begleitet wurde Kumpis von Rainer Cech, der seit 2008 Präsidiumsmitglied bei den Löwen ist und als Vizepräsident Finanzen erneut kandidiert. Er erklärt, warum er die Eintracht trotz schwieriger Jahre weiterhin für gut aufgestellt hält.





