Braunschweig. In der neuen Folge von "Löwengebrüll" blicken Lars Rücker und Daniel Mau auf die Transfers, das Spiel gegen Freiburg und die Präsidentschaftswahl.

Spannende Zeiten bei Eintracht Braunschweig. In der neuen Podcast-Folge von "Löwengebrüll" besprechen Daniel Mau und Lars Rücker den sportlichen Wackel-Start ins Jahr 2022. Zudem geht es um die kommende Begegnung gegen die U23 des SC Freiburg und erste Einschätzungen zur nahenden Präsidentschaftswahl.

Episode 24 Eintracht on fire – Alles zur Sieglos-Serie, und Fan-Frust

Der Start ins Fußball-Jahr 2022 verlief für die Fußballer von Eintracht Braunschweig nicht gerade erbaulich. Nach dem hart erkämpften 1:0 gegen den Halleschen FC folgte eine 0:1-Niederlage in Zwickau und ein eher schmeichelhaftes 1:1 gegen den SC Verl. Auswärts beim TSV 1860 zeigte die Drittliga-Mannschaft von Cheftrainer Michael Schiele schon wieder viel von ihrer spielerischen Klasse, doch ein Sieg käme nun gelegen.

Lesen Sie weiteres über die Braunschweiger Eintracht:

Löwengebrüll-Podcast startet aus der Winterpause

Darüber sprachen unsere Sportredakteure Daniel Mau und Lars Rücker in der ersten Folge unseres Eintracht-Podcasts "Löwengebrüll" nach der Winterpause. Zudem analysierten unsere Reporter die Lage beim kommenden Gegner SC Freiburg II, der am Samstag (14 Uhr) im Eintracht-Stadion zu Gast sein wird. Einen Rückblick auf das Transferfenster, in dem die Löwen Jan-Hendrik Marx, Torwart Julian Bauer und Außenbahnspieler Fabrice Hartmann verpflichteten, gab es ebenfalls.

Mitgliederversammlung von Eintracht Braunschweig wirft erste Schatten voraus

Darüber hinaus liefert Mau Einblicke in die Interviews mit den Kandidaten-Teams, die sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Gesamtvereins Mitte März zur Präsidiumswahl stellen. Wer wird die Nase vorn haben? Das ist die Frage, die sowohl im Spiel am Samstag, als auch beim Treffen der Eintracht-Abteilungen beantwortet wird.