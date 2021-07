„Tatort Niedersachsen“: Am Rande der Gesellschaft

Als Polizeireporter der Braunschweiger Zeitung schrieb Reiner Heusing über einige der größten Kriminalfälle in unserer Region. In einem Fall war er aber nicht der Berichterstatter, sondern er klärte den Fall auf, während die Polizei eine ganz andere „heiße Spur“ verfolgte. Die Tat, um die es geht, ereignete sich 1980 im Braunschweiger Stadtteil Lehndorf – fast auf den Tag genau heute vor 41 Jahren. In einem Haus wird eine Frauenleiche entdeckt. Die 58 Jahre alte Anneliese K. liegt tot auf der Couch im Wohnzimmers. Die Leiche wurde von ihrer 21-jährigen Tochter entdeckt. In Verdacht geraten zwei Männer, mit denen Mutter und Tochter die Nacht durchgefeiert hatten, während nebenan der 72 Jahre alte Ehemann des Opfers schlief. Die Tochter sagte gegenüber den Kripobeamten aus, beide Männer seien frühmorgens gegangen, doch einer sei zurückgekommen. Sie sei nur kurz zu einer Telefonzelle gegangen. Bei ihrer Rückkehr habe die Haustür offen gestanden – und ihre Mutter habe tot auf dem Sofa gelegen. Jahre später gibt es neue Informationen Das Opfer wurde mit einem Nylonstrumpf erdrosselt. Die Fahndung nach dem Täter – oder den Tätern? - beginnt. Der BZ-Reporter trifft am Tatort ein, als die Spurensicherung abrückt. Er stellt sich den Angehörigen vor und wird ins Haus eingelassen. Es beginnt ein Gespräch. Und je mehr Fragen der erfahrene Reporter stellt, umso ergründet er diese wahnwitzigen Tat. In unserem Podcast „Tatort Niedersachsen“ berichtet der Journalist über den Fall, der Jahre später noch ein weiteres Kapitel schrieb. Reiner Heusing startete seine Karriere in der Medienbranche untypisch mit einer Ausbildung zum Verlagskaufmann bei der Welt/Welt am Sonntag. Anschließend absolvierte er ein Volontariat bei der Berliner Morgenpost, wo er auch eine erste Redakteursstelle bekam. Er arbeitete außerdem bei der B.Z. in Berlin und bei der Eßlinger Zeitung, ehe er 1976 zur Braunschweiger Zeitung kam. 2005 wurde er pensioniert, ist im Ruhestand aber weiterhin als freier Mitarbeiter unterwegs.