"Tatort Niedersachsen": Ein Mord und eine erschossene Geisel

Der 33-jährige Stefan K. sperrt sein Opfer in eine Eichentruhe und legt im Haus Feuer. Wenig später entführt der Flüchtige in den Niederlanden einen Offizier. Er verlangt Geld und Drogen und will seine bereits verhaftete Freundin und Mittäterin freipressen. Doch wird die Geisel, ein Zufallsopfer, während eines Feuergefechts mit der Polizei auf einem Parkplatz versehentlich durch eine Polizeikugel getötet.

Ermittelnder Oberstaatsanwalt im Gespräch

Der damals ermittelnde Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Reinhardt erinnert sich im Gespräch mit Redakteurin Bettina Thoenes im Podcast „Tatort Niedersachen“ an das grausame Verbrechen an dem Rechtsanwalt, das Braunschweig im Jahr 1989 erschütterte.