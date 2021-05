Wolfenbüttel. Maria Osburg spricht mit einer Opfer-Expertin darüber, was eine Straftat mit Betroffenen macht und warum wir alle Opfer oder Täter werden könnten.

Ute Ingrid Haas ist Professorin für Kriminologie und Viktimologie an der Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel. Maria Osburg hat im Podcast mit ihr gesprochen.

„Tatort Niedersachsen“: Was wir über Verbrechensopfer wissen

Natascha Kampusch und George Floyd – Sie stehen für die unzähligen Menschen in unserer Region und der Welt, die Opfer von Verbrechen geworden sind. Doch was macht eine Straftat mit den Betroffenen? Was können Angehörige, Polizei und Medien falsch machen im Umgang mit Geschädigten? Inwiefern wird auch das Umfeld eines Verbrechensopfers zum Opfer und warum ist die Bezeichnung „Opfer“ wichtig und gleichzeitig teilweise schwer für die Betroffenen zu ertragen?

In dieser neuen Episode des „Tatort Niedersachsen“-Podcasts beschäftigen wir uns mit einem weiteren wichtigen Teil der Kriminologie, der Viktimologie und damit dem Feld der Opferforschung. Gastgeberin dieser Folge und Lokalchefin Maria Osburg spricht mit der renommierten Expertin und Opferforscherin Ute Ingrid Haas. Sie ist Professorin für Kriminologie und Viktimologie an der Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel.