Braunschweig. Inga Stang ist Sängerin, Mode-Label-Betreiberin, betreut den Wochenmarkt an der TU und engagiert sich ehrenamtlich. Wie schafft sie das alles?

Zu Gast in der heutigen Folge ist Inga Stang. Sie vorzustellen ist gar nicht so leicht, weil Inga eine echte Alleskönnerin ist und wahnsinnig viele Sachen macht: Sie ist zum Beispiel Frontsängerin bei der Punk-Band „The Antipreneurs“ und betreibt das Modelabel „Prettyslow“. Dort macht sie aus Second-Hand Mode individuelle Fashion Pieces. Außerdem ist Inga Projekt- und Eventmanagerin an der TU Braunschweig. Am Campus organisiert sie unter anderem den Wochenmarkt im Univiertel mit oder bereitet die Begrüßung der Erstsemester vor. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich bei „Hey, alter“, einem Verein, der alte Computer für aufbereitet und sie an Schülerinnen und Schüler vermittelt. In der Folge habe ich mit Inga darüber gesprochen, wieso Subkulturen die Stadt für sie lebenswert machen, wie sie zur Musik gefunden hat wie sie ihre Projekte plant, ohne den Überblick zu verlieren. Direkt zum Start haben wir darüber geredet wie man aus alten Bandshirts coole Einzelstücke macht. Links: Spotify-Playlist: https://tinyurl.com/y86kk8rc Schreibt uns bei Yes BS auf Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/ Hier findet ihr Inga: https://www.instagram.com/ingorian/ Ihre Band "The Antipreneurs": https://www.instagram.com/the.antipreneurs/ Ingas Second-Hand-Label "Prettyslow": https://www.instagram.com/prettyxslow/ Artikel über den Wochenmarkt im Univiertel: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article238505719/Braunschweiger-entwickeln-Wandernadel-aber-fuer-Kioske.html