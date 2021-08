Betrüger haben in Ölsburg einen Rentner abgezockt.

Angebliche Schrottsammler Betrüger ergaunern Bargeld von Rentner in Ölsburg

Ein Dieb hat am Montag gegen 11 Uhr bei einem 73-jährigen Mann in Ölsburg geklingelt und sich als Schrottsammler ausgegeben und dabei Bargeld erbeutet. Beide Männer begaben sich laut Polizei in das Haus, um sich gemeinsam nach „Schrottdingen“ oder alten Elektrogeräten umzusehen.

Zweiter Täter klingelt an der Tür

Kurze Zeit später klingelte es erneut an der Tür. Der erste Täter öffnete einem zweiten Täter die Tür. Nachdem das Opfer vom Obergeschoss ins Erdgeschoss zurückging, erkannte es, dass beide Tatverdächtige das Haus bereits wieder verlassen hatten. Der 73-Jährige stellte fest, dass Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro fehlte.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei sucht Zeugen

Einer der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle Haare, trug eine schwarze Jogginghose und ein mehrfarbiges T-Shirt mit Querstreifen. Die Polizei Ilsede sucht Zeugen: (05172) 370750.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de