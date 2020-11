Eine Unfallflucht gibt es in Hohenhameln.

Hohenhameln. In der Weberstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten weißen Transporter und einem geparkten Daimler-Benz.

Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Hohenhameln

Ein 60-jähriger Zeuge aus Hohenhameln hat am Samstag gegen 22.30 Uhr beobachtet, wie es in der Weberstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten weißen Transporter und dem geparkten Daimler-Benz einer 50-jährigen Anwohnerin kam.

Verursacher flüchtet

Der Verursacher entfernte sich mit dem weißen Wagen unerkannt, bevor der Zeuge das Kennzeichen erkannte. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter (05172) 370750 in Verbindung zu setzen, so die Polizei.

red