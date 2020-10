Ilseder Strabs-Gegner treten bei Kommunalwahlen an

Jeden Donnersrat will die Bürgerinitiative „Wir für Ilsede“ vor dem Rathaus in Groß Ilsede für die Abschaffung der Strabs demonstrieren.

Ilsede. Zudem kündigt hält die Bürgerinitiative „Wir für Ilsede“ Mahnwachen am Rathaus an und übergibt eine Petition an die Verwaltung.

Nun ist es amtlich: Außer den Mitgliedern der „Bürgerinitiative (BI) Gemeinde Vechelde – Weg mit der Strabs“ treten Angehörige der BI „Wir für Ilsede“ bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr an. „Wir kandidieren in einem Team mit der Wählergemeinschaft ,Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft’ (FW-PB)“, kündigt der Ilseder BI-Sprecher Michael Zacharias an.

„Wir sind nicht links und auch nicht rechts, wir sind mittendrin und gehen nach vorne“, verspricht der Gadenstedter: „Wir setzen uns für eine moderne und zukunftsorientierte Gemeinde Ilsede mit seinen elf Ortschaften ein.“ Der BI gehe es um „Politik vom Bürger für den Bürger – so, wie es alle von uns gewohnt sind“. Schwerpunkt für die BI-Mitglieder sei zwar die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) – also, anders als der Ilseder Gemeinderat Ende Oktober beschließen wird, der Verzicht auf die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge beim Ausbau von Gemeindestraßen. „Aber wir werden auch weitere vielfältige Themen aufgreifen, die die Menschen bewegen“, betont Zacharias. „Am Donnerstag gibt es die Übergabe der Petition“ Zudem demonstriert die BI „Wir für Ilsede“ jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr vor dem Rathaus in Groß Ilsede für die Abschaffung der „unsäglichen ungerechten Strabs“ in der Gemeinde, wie es „in mehr als 400 Kommunen in Niedersachsen geschehen ist“. Am Donnerstag, 22. Oktober, übergibt die BI von 16 bis 16.30 Uhr vor dem Rathaus in Groß Ilsede die „roten Karten“ gegen die Strabs und die Petition an Bürgermeister Otto-Heinz Fründt.