Auf den Spuren der Jahrtausende alten Ölsburger Burg

Er ist so etwas wie das „Herz“ der Ortschaft Ölsburg – der Burgplatz. Einst befand sich hier gegenüber der Kirche – also zwischen der Straße „An der Kirche“ und Burgstraße – die Burg, in der vor mehr als 1000 Jahren Graf Bodo residierte und der Ölsburg einen Teil seines Namens verdankt. Der Ortsrat hat sich auf seine Fahnen geschrieben, den Burgpark als geschichtsträchtigem Grund wieder herzustellen.

Einiges hat sich bereits getan, einiges tut sich noch: So hat der Wegebau auf dem Burgplatz nach den Plänen des Ortsrats begonnen – dies hat eine Fachfirma im Auftrag der Gemeinde Ilsede übernommen. „Wir finanzieren die Arbeiten mit Mitteln des Leader-Programmes des Landes“, berichtet Ortsbürgermeister Gerhard Monitzkewitz. 120.000 Euro stünden dafür bereit. „Unter Umständen muss die Ölsburger Geschichte neu geschrieben werden“ Bereits zu Beginn der Ausschachtungsarbeiten auf dem Burgpark traten archäologisch bedeutsame Funde zu Tage: Der Archäologe Thomas Budde aus Abbensen hat die Aufgabe, diese geschichtsbedeutenden Funde zu sichten, zu deuten und zu katalogisieren. „Vielleicht gewinnen wir neue Erkenntnisse über die ,Ölsburg’“, freut sich der Ortsbürgermeister. „Unter Umständen müssen sogar die Ölsburger Geschichtsbücher neu geschrieben werden“, setzt er schmunzelnd hinzu. Die Ölsburg stand auf dem Burgplatz und hat vor mehr als 1000 Jahren als Wehranlage fungiert. „Mit Sondierungsbohrungen haben wir schon vor Jahren Teile des Burggrabens nachgewiesen“, erinnert Monitzkewitz. Die jetzigen Funde deuteten auf die Fundamente eben dieser Wehranlage hin. Des Weitern hat parallel zur den Arbeiten ein weiterer Arbeitseinsatz des Ortsrats auf dem Burgplatz stattgefunden: Mehr als 30 Ölsburger aus den Vereinen halfen mit, unter strengen Corona-Regeln Wildwuchs, Unkraut, Unrat und vieles mehr zu entfernen. In Arbeitsgruppen eingeteilt, säuberten die Helfer das Kriegerdenkmal; auch die Dachrinne des Hauses der Kirche wurde gereinigt. „Überraschendes trat bei der Freilegung des zweiten Teils der Bunkeranlage zutage: „Zwischen den Eingängen legten wir einen Notausstieg in der Bunkerdecke frei“, schildert der Ortsbürgermeister. Interessierte können sich unter heinz-georg.baumann@t-online.de per Mail melden. Fachkundigen stehen die Ölsburger Ortschronisten Kurt Klöpper und Detlef Winter als Gesprächspartner bereit.