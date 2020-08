Bolzbergbad in Gadenstedt: Früheres Ende der Badesaison

Die Gemeinde Ilsede teilt mit, dass das Freibad Am Bolzberg zwei Wochen früher als geplant seine Tore schließt. Am kommenden Montag ist der letzte Badetag. Ausschlaggebend dafür sei die Wetterprognose für die kommenden zwei Wochen sowie die rückläufigen Besucherzahlen der letzten Tage. „Teilweise hatten wir am Tag nur 60 Besucher.“ berichtet Betriebsleitung Esra Yildirim. Fachbereichsleiter Föste ergänzt zudem, dass nach dem Ende der Sommerferien erfahrungsgemäß ein Besucherrückgang zu verzeichnen sei, was sich durch die ungünstige Wetterlage noch verstärke.

Zudem müsse man aufgrund sinkender Nachttemperaturen seit einer Woche heizen, um das Beckenwasser auf Temperatur zu halten. All diese Faktoren hätten ein vorzeitiges Ende der Badesaison unausweichlich gemacht. Trotz der schwierigen Bedingungen blickt Yildirim positiv auf die Saison 2020 zurück: „Unsere Badegäste haben sich nach einer kleinen Eingewöhnungsphase vorbildlich verhalten und die Hygieneregeln eingehalten. Wir hoffen, dass wir alle Badegäste im nächsten Jahr wieder ohne Einschränkungen im Bolzbergbad begrüßen dürfen.“

red