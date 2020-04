Sportverein Gadenstedt hat neue stellvertretende Vorsitzende

Der Sportverein (SV) Anker 06 Gadenstedt hat in seiner Mitgliederversammlung, die bereits vor der Corona-Krise stattfand, einen neuen Vorstand gewählt. Darüber hinaus ehrten die Sportler viele verdiente Mitglieder, wie der Verein in einer Meldung mitteilt. Gut ein Zehntel der Mitglieder war zu der Veranstaltung erschienen.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen in diesem Jahr die Vorstandswahlen. Die Position des stellvertretenden Vorsitzenden ist seit zwei Jahren nicht besetzt, wodurch die Besetzung des geschäftsführenden Vorstands nicht satzungsgemäß ist. Erfreulicherweise konnte dieser Posten, wie der Verein mitteilt, nun wieder besetzt werden. Die anwesenden Mitglieder wählten Annika Menzel nach einem Vorschlag aus dem Plenum zur stellvertretenden Vorsitzenden. Die Sportler bestätigten die weiteren Vorstandsmitglieder in ihrer Funktion durch Wiederwahl.

Zum Ehrenmitglied für 60 Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft wurden Martina Gutneder, Wilhelm Dävers, Eberhard Lehngut, Eckhard Kunst und Karl-Heinz Lambert ernannt. Für 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde Theodor Lamping geehrt, er konnte gesundheitsbedingt bei seiner Ehrung leider nicht persönlich anwesend sein.

Die Mitgliederzahl ist mit 888 Mitgliedern, wie der SV Anker mitteilt, leicht gestiegen, jedoch gehören nur etwa ein Viertel der Mitglieder in die Altersgruppe zwischen 15 und 40 Jahren. Die Leichtathletikabteilung hat neue aktive Läufer gewinnen können und somit nun 50 aktive Läufer. Mit 51 Prozent der Mitglieder ist die Turnabteilung am stärksten besetzt und bietet für Alt und Jung ein vielseitiges Programm, das dem Verein zufolge auch ein Gesundheitsangebot umfasse. Weiterhin wird mitgeteilt, dass nach der Wiedereröffnung des Ilseder Hallenbades das Schwimmtraining wieder uneingeschränkt möglich war.

In seinem Bericht über die Aktivitäten der Abteilungen stellte der Vorsitzende Jürgen Heuer die vielen sportlichen Erfolge durch errungene Meisterschaften, Aufstiege und Jahresbestzeiten heraus. Das Sorgenkind des Vereins sei die Fußballabteilung, wie der Verein mitteilt. Diese werde wegen der unbesetzten Position des Obmanns nur kommissarisch geleitet. So hat sich der Vorstand zur Auflösung der 1. Herrenmannschaft entscheiden müssen. Auch im Bereich der Fußballjugend ist die Position des Obmanns vakant. Deswegen appellierte Heuer an die Versammlung, sich für das ehrenamtliche Engagement im Verein einzusetzen.

Trotz der finanziellen Belastung durch die Sanierung des Sportheims und den zu entrichtenden Vereinskontogebühren heißt es, die Finanzlage des Vereins sei stabil.

Heuer beendete die Veranstaltung mit Dankesworten an die Anwesenden, Aktiven, Trainer, Übungsleiter und Eltern, deren ehrenamtlich den Verein mit ihrem Engagement unterstützten. Ebenso äußerte er sich zufrieden über die erneute Vollbesetzung des geschäftsführenden Vorstands.