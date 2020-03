Einbrecher durchsuchten ein Haus in Adenstedt. (Symbolbild)

Adenstedt. In Adenstedt haben Einbrecher ein Einfamilienhaus durchsucht. Scheinbar stahlen sie allerdings nichts.

Einbrecher durchsuchen Haus in Adenstedt

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in Adenstedt eingestiegen. Zwischen Donnerstag, 12. März um 15 Uhr, und Donnerstag, 26. März um 10.50 Uhr soll der Einbruch in der Straße „am Eckergarten“ laut einer Meldung der Polizei stattgefunden haben. Die Täter durchsuchten das Haus, stahlen jedoch nichts.

Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Hinweise unter (05172) 370750.