9,5 Millionen Euro für Kläranlage in Gadenstedt

Rohre frei: Am Sonntag startete der Betrieb der neuen Kläranlage in Gadenstedt offiziell. Der Neubau für 9,5 Millionen Euro war notwendig geworden, nachdem die alte Anlage, die sogar als dezentrales Expo-Projekt weltweit bekannt geworden ist, in die Jahre gekommen war. Die Anlage hatte noch der...