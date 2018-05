Volles Programm für die Sommerferien in Ilsede

Bald sind Sommerferien – und für die Kinder in der Gemeinde Ilsede beginnt eine spannende Zeit: Vom 27. Juni bis 28. Juli ist das Ferienprogramm voll gepackt mit mehr als 100 Veranstaltungen – die Eröffnungsfeier steigt am Mittwoch, 27. Juni, von 15 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Centers in...