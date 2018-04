Betrunkener Fahrer prallt gegen mehrere Findlinge

Ilsede Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag gegen 16.55 Uhr auf der Schützenstraße in Ilsede mit seinem Wagen gegen mehrere Findlinge geprallt. Der 61- Jährige kam mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen die Findlinge. Die herbeigerufenen Polizisten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,67 Promille. Dem leichtverletzten Ilseder wurde eine Blutprobe entnommen, teilt die Polizei mit. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

