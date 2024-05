Peine. Am späten Vatertags-Abend stoppen Polizisten einen Radfahrer in Peine. Der reagierte aggressiv - und wurde fremdenfeindlich.

In Peine haben Polizisten am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, einen 39-jährigen Radfahrer am Pulverturmwall kontrolliert. Das teilt die Polizei mit. Demnach hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mindestens 2,3 Promille. Ob der Mann Drogen konsumiert hatte, ermittelt die Polizei derzeit.

Alkoholisierter Radfahrer beleidigt Polizisten in Peine

Während der Kontrolle und im Verlauf der Blutabnahme im Krankenhaus beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Zudem äußerte er fremdenfeindliche Parolen. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red