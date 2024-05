Peine. Nach Zeiten mit Randale und Müll, zum Beispiel am Eixer See, sind die Feiern zu Himmelfahrt ruhiger geworden. Das rät die Polizei.

Vater oder nicht... Mal quasi sinnentleert, mit ein paar Kumpels, das eine oder andere Bier trinkend, mit Musik und Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Warum nicht? Am Donnerstag, wegen Christi Himmelfahrt ein Feiertag, sind sie wieder zum „Vatertag“ unterwegs. Auch aus Sicht von Landkreis und Polizei Peine ist das völlig ok, sofern der Feierspaß nicht Richtung hirnlos abdriftet.

Das war vor einigen Jahren auch im Kreis Peine der Fall: massive Vermüllung zum Beispiel an den Seen in Wipshausen oder Eixe, Randale, Schlägereien, Alkoholorgien. Die Folgen in den Folgejahren: Kontrollen, Bauzäune, Sperrgebiete, Verbote.

Doch in den jüngeren Jahren zog die Polizei Peine nach dem Vatertag meistens ein gutes Fazit. Dennoch fragten wir auch in diesem Jahr bei Landkreis und Polizei Peine nach, was es für den diesjährigen Vatertag an Ansagen oder Besonderheiten gibt.

Alkohol provoziert die meisten Polizeieinsätze

Polizeisprecher Malte Jansen bestätigt zunächst: „Die vergangenen Jahre waren aus polizeilicher Sicht relativ ruhig. Insgesamt sind die meisten Veranstaltungen von entspannter Feier(tags)stimmung geprägt gewesen. Insbesondere unter Alkoholeinfluss sind hier und da Einsätze allerdings auch die Regel. Daher werden wir im Einsatz sein und ein wachsames Auge im Landkreis haben.“

Zum Thema Respekt vor der Polizei ergänzt der Sprecher: „Die weitüberwiegende Masse der Menschen ist an diesem Tag sicherlich an einem friedlichen und entspannten Ausflug interessiert.“

Betrunken auf dem Rad – Autoführerschein eventuell weg

Von der Polizei gibt es auch in diesem Jahr „ganz klar den Hinweis auf den verantwortungsvollen Alkoholkonsum. Auch als Fahrradfahrer ist man Verkehrsteilnehmer und auch auf dem Rad gibt es Grenzwerte beim Alkohol. Im Zweifelsfall ist der Führerschein gefährdet. Ganz davon abgesehen davon, dass man sich und andere In Gefahr bringt.“

Blaualgen – Landkreis rät vom Baden im Eixer See ab

Der Landkreis Peine teilt auf Nachfrage mit, dass es in diesem Jahr keine abgesperrten Bereiche gebe. Am Eixer See gelte weiter Vorsicht wegen der Blaualgen. Landkreissprecher Fabian Laaß: „Nach wie vor sind an einigen Stellen im Eixer See bläuliche Verfärbungen zu erkennen, die auf Blaualgen hindeuten. Wir raten momentan vom Baden ab. Vorsicht ist auch für Hunde geboten.“

