Woltorf. Unfall auf der Meerdorfer Straße am Donnerstag: Die Frau kommt schwer verletzt in das Klinikum in Peine.

In Woltorf hat sich am Donnerstag eine 44-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Wie die Peiner Polizei berichtet, fuhr eine 32 Jahre alte Autofahrerin sie gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung zwischen Meerdorfer Straße und Schwittmerstraße an. Die Radfahrerin hatte Vorfahrt, die Autofahrerin übersah die 44-Jährige.

Die Fahrradfahrerin wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in das Peiner Klinikum gebracht.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red