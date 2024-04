Peine. Außerdem: Unbekannter versucht Brandstiftung in Asylheim und geparktes Auto fängt Feuer. Der Blaulicht-Überblick für den Kreis Peine.

Auf einem Kinderspielplatz in der Hildesheimer Straße in Vechelde hat ein Unbekannter am Freitag gegen 14.15 Uhr oraniert. Dabei beobachtete der Mann ein 11-jähriges Mädchen und ihre Betreuerin, so die Polizei. Nachdem er gesehen wurde, entfernte sich der etwa 30 bis 35 Jahre alte und 180 cm große Täter. Eine unmittelbare Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ergebnislos. Die Polizei bittet Zeugen nun, sich bei der Polizei Vechelde unter der Telefonnummer 05302 930490 zu melden.

Versuchte schwere Brandstiftung im Asylheim

In der Küche der Asylbewerberunterkunft im Lehmkuhlenweg in Peine hat am Freitag gegen 22.50 Uhr ein Unbekannter eine Bauschaumdose in einen Backofen gelegt und den Ofen angeschaltet. Es kam zu einer Explosion mit starker Rauchentwicklung, informiert die Polizei. Verletzt wurde niemand. Auch das Gebäude nahm den Beamten zufolge keinen Schaden, lediglich der Backofen wurde zerstört.

Mehrfamilienhaus in Telgte wegen Gasleck evakuiert

Zwei Mehrfamilienhäuser in der Fröbelstraße in Peine sind am Samstagmittag aufgrund eines Gaslecks in einer Mietwohnung für anderthalb Stunden vorsorglich evakuiert worden. Eine aufmerksame Bewohnerin hatte den Gasgeruch wahrgenommen und Rettungskräfte gerufen. Die Feuerwehrleute maßen eine leichte Gaskonzentration und forderten die Stadtwerke Peine an, die das Gasleck zeitnah feststellen konnten. Der Schaden wurde durch eine Fachfirma behoben. Alle Bewohner kehrten anschließend unversehrt in ihre Wohnungen zurück. Während der Zeit des Einsatzes kam es zur Vollsperrung der Fröbelstraße.

Pkw fängt auf Peiner Parkplatz Feuer

Auf dem Parkplatz des Mehrfamilienhauses in der Peiner Lindenstraße hat am Samstag gegen 9.50 Uhr ein Pkw Feuer gefangen. Vermutlich hatte der Wagen einen Motorschaden, der den Brand im Motorraum verursachte, informiert die Polizei. Ein Ersthelfer löschte den Brand mittels Feuerlöscher bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ab. So verhinderte er einen Vollbrand und damit ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Fahrzeuge. Die angeforderte Feuerwehr Peine führte noch Nachlöscharbeiten durch. Zu Personenschäden durch den Brand kam es nicht.

