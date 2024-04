Peine. Der Mai ist nicht nur der Monat der gewerkschaftlichen Kundgebung. Es gibt auch Veranstaltungen rund um den 1. Mai – der Überblick.

„Mehr Lohn. Mehr Freizeit. Mehr Sicherheit“: Das ist das Motto der Gewerkschaften bei ihren deutschlandweiten Kundgebungen am „Tag der Arbeit“ – also am Mittwoch, 1. Mai. Auch in der Stahlstadt – und damit irgendwie auch Arbeiterstadt – Peine planen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an diesem traditionsreichen Tag eine gemeinsame Aktion.

Geplant sind bei der Kundgebung mit Familienfest am Mittwoch, 1. Mai, auf dem historischen Marktplatz in Peine von 11 bis etwa 14 Uhr: Begrüßung Torsten Gutsmann (Peines DGB-Kreisvorsitzender); Grußwort: Stefanie Weigand (Peiner Bündnis für Toleranz); Mairede: Michael Linnartz – Leiter des Bezirks Hannover der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Für die musikalische Begleitung sorgen Silver Rockets und Helmut Horneffer. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut; es gibt Getränke und Bratwurst.

Zerbrochen ist der Maibaum in Wahle im vergangenen Jahr. © Feuerwehr | Feuerwehr Wahle

Doch nicht nur Maikundgebungen, sondern auch Maibäume stehen im nächsten Monat im Mittelpunkt. So lädt der Heimat- und Kulturverein Wahle am Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr zum Maibaumfest. Im vergangenen Jahr ist der Maibaum unerwartet zerbrochen, in diesem Jahr kann der Verein jedoch nach eigenem Bekunden nicht einen beliebigen Baumstamm nutzen: „Vielmehr müssen wir die Vorgaben der Baugenehmigung und damit die vorgegebene Dimensionierung einhalten.“ Aus diesem Grund müsse der Verein in diesem Jahr improvisieren – „aber, ohne Baum geht es nicht“. Dazu trägt die Wahler Forstgenossenschaft bei: Aus dem Wahler Wald erhält der Heimat- und Kulturverein eine frisch geschlagene Birke. Sie soll am 11. Mai aufgerichtet werden und mit frischem Birkengrün erfreuen. Nachdem der „Ersatzbaum“ auf dem Maibaumplatz an der Wahler Ortsdurchfahrt aufgerichtet ist, beginnt das Maibaumfest am und im Dorfgemeinschaftshaus. Dort werden Getränke und Kuchen bereitstehen und Bratwürste gegrillt. Auch für Kinderbelustigung wird gesorgt.

Das ist los in der Gemeinde Vechelde

– Tanz in den Mai in Bettmar: Dienstag, 30. April; 20 Uhr; Festplatz; Am Markt.

– Maibaumfest in Vechelade: Mittwoch, 1. Mai; 11 Uhr; Sporthalle am Feuerwehrhaus.

– Maibaumfest in Vallstedt: Mittwoch, 1. Mai; 11 Uhr; Feuerwehrhaus.

– Maibaumfest in Bodenstedt: Mittwoch, 1. Mai; 10.30 Uhr; Dorfgemeinschaftshaus; Junggesellschaft. – Maibaumfest in Sonnenberg: Samstag, 4. Mai ab 14 Uhr und Sonntag, 5. Mai ab 10 Uhr; mit Königsscheiben-Schießen, Dorfgemeinschaftshaus; Feuerwehr und TSV Sonnenberg.

– Maibaumfest in Wahle: Samstag, 11. Mai; 14 Uhr; Platz des Dorfgemeinschaftshauses.

Das ist los in der Gemeinde Wendeburg

– Maibaumfest in Bortfeld: Der Förderkreis Streuobstwiese Bortfeld, die Junge Gesellschaft Bortfeld, PUBLU und der Theaterkreis Bortfeld laden ein zum Aufstellen eines besonderen Maibaums. Für Unterhaltung sorgen Musik und Tanz vom Theaterkreis und ein Kinderchor unter der Leitung von Anika Loffhagen. Zudem wird es Aktionen für Kinder geben. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis etwa 16 Uhr auf dem Museumsplatz am Bauernhausmuseum im Katzhagen in Bortfeld (Eintritt frei). Für Speisen und Getränke gibt es einen Wertmarkenverkauf, Kartenzahlung ist möglich. – Walpurgisfeier mit Brauchtumsfeuer in Sophiental: Dienstag, 30. April; 19 Uhr; am alten Schwimmbad; Volksfest- und Kulturgemeinschaft. – Tanz in den Mai in Wendeburg: Dienstag, 30. April; 20 Uhr; Rickmanns Scheune – Peiner Straße 8 bis 10; Traditionsgemeinschaft.

Das ist los in der Gemeinde Lengede

– Walpurgisabend in Broistedt: Dienstag, 30. April; 19 Uhr; Feuerwehrgerätehaus. – Maibaumaufstellung in Lengede: Mittwoch, 1. Mai; 11 Uhr; Spritzenhius.

Das ist los in der Gemeinde Ilsede

– Maifest der Verein in Gadenstedt: Mittwoch, 1. Mai; 12 bis 18 Uhr; alter Sportplatz; Ortsbürgermeister/Ortsrat. – Bockbieranstich in der Adenstedter Dorfmitte: Mittwoch, 1. Mai; 11 bis 20 Uhr; Alt-Junggesellschaft. – Maibaumaufstellen in Bülten: Mittwoch, 1. Mai; 10.30 Uhr; Festplatz. – Maibaumaufstellen in Ölsburg: Mittwoch, 1. Mai; 11 bis 19 Uhr; Burgplatz.

Das ist los in der Gemeinde Edemissen

– Maibaumfest in Abbensen: Samstag, 4. Mai; 15 Uhr; Maibaumplatz Sundernstraße; Altgesellschaft. Erstmals präsentieren Kinder des Kindergartens „Ratz und Rübe“ Lieder. Zu Gast sind die Cheerleader der Flying Lions aus Essinghausen. Außer Infoständen von Vereinen und Firmen (etwa Ortsrat, Nabu, Ortsheimatpflege, Tagespflege) wird die Aktion „Abbensener Vogelpate“ der Altgesellschaft mit einem Infotisch vertreten sein. An Verkaufsständen können Deko- und Geschenkartikel, LiaVie-Schmuck, Handwerkskunst sowie Gemüsepflanzen erworben werden. Die Werkstatt Berkhöpen der Lebenshilfe Peine-Burgdorf bietet nützliche Eigenprodukte aus Holz rund um Haus und Garten an. Nach der spannenden Premiere 2023 wird in diesem Jahr durch Wissensquiz und unterhaltsame Wettbewerbe eine Nachfolgerin für die amtierende Maikönigin „Nicole I.“ gesucht. Eventuell gibt es erstmals einen Abbensener Maikönig zu feiern (Anmeldungen für beide Wettbewerbe an maibaumfest@altgesellschaft.de per Mail). Zudem dabei: Hüpfburg, Glücksrad, Dosenwerfen, Spielstation, Basteltisch der Gemeindejugendpflege Edemissen, Clown Luftikuss (Mitmachzirkus) und Musik von DJ Olli beim abendlichen Tanz. – Maibaumfest in Alvesse: Mittwoch, 1. Mai. – Maibaumfest in Blumenhagen: Mittwoch, 1. Mai; auf dem „Brink“. – Tanz in den Mai in Edemissen: Dienstag, 30. April; Eckernkamp. – Fahrradtour in Oedesse: Mittwoch, 1. Mai; Oischer Jungs. – Maibaumfest in Wipshausen: Samstag, 4. Mai; Dorfplatz.

Das ist los in der Stadt Peine

– Maibaumfest in Stederdorf: Der Elferrat der Bürgerfastnacht lädt zum Maibaumfest. Am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr gibt es auf dem Hof des Gasthauses Zur Sonne und La Bodega Fassbier, Maibowle und Leckereien vom Grill sowie Backschinken im Brötchen. Auch eine Hüpfburg und ein Karussell für Kinder wird angeboten. Das Besondere an dem Tag: Der Sportverein SSV Stederdorf veranstaltet ein Torwandschießen, die Fördervereine der Kindergärten und der Grundschule sind auch dabei mit Kinderbasteln, Glitzertattoos und frischen Waffeln. Die jungen Dorfteichnixen bieten Quarkbällchen an, die Junggesellschaft bunte Tüten. Auch alte Fahrzeuge sind zu sehen: Der Förderverein zur Erhaltung historischer Fahrzeuge in Stederdorf stellt Oldtimer aus dem Privatbesitz der Vereinsmitglieder aus.

Das ist los in der Gemeinde Hohenhameln

– Tanz in den Mai in Clauen: Dienstag, 30. April; 19 bis 3 Uhr; Festplatz, Breite Straße 46; Junggesellschaft. – Maibaumaufstellen in Clauen: Mittwoch. 1. Mai; vormittags; Platz „An der Tränke“; Ortsrat.

