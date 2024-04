Peine. Ein LKW-Fahrer hat mutmaßlich einen anderen LKW auf der Autobahn übersehen. Es kam zum Unfall und zur Sperrung der Auffahrt.

Zwei Lastkraftwagen sind am Montag, 15. April, gegen 7.30 Uhr an der Autobahnauffahrt Peine-Ost kollidiert. Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Zusammenstoß, als ein 39-jähriger LKW-Fahrer die Auffahrt zur Autobahn 2 in Richtung Hannover benutzte.

Der Fahrer, der nach links in die Autobahn einbiegen wollte, hat demnach mutmaßlich einen anderen LKW übersehen, der auf der Autobahn an der Einfahrt vorbeifuhr. Der 43-jährige Fahrer des zweiten Lastwagens wurde bei dem Unfall laut Mitteilung der Polizei leicht an der Hand verletzt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Bergung der beiden LKW zeitweise. Um 9.15 Uhr gab sie den Verkehr auf der Autobahnauffahrt wieder frei.

red