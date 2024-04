Peine. Nur Wochen nach dem letzten Befall besteht erneut der Verdacht, dass sich Blaualgen im Eixer See in Peine ausbreiten könnten. Die Details.

Im Eixer See könnten sich erneut Blaualgen ausgebreitet haben. Darauf deuten nach Angaben des Landkreises bläuliche Verfärbungen des Wassers an zwei Stellen im Uferbereich hin. „Wir nehmen erneut Wasserproben und raten bis zum Vorliegen der Ergebnisse davon ab, im Eixer See zu baden oder Hunde aus dem See trinken zu lassen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Entsprechende Hinweisschilder würden unverzüglich aufgestellt. Mit Ergebnissen der Beprobung sei zu Beginn der kommenden Woche, 15. bis 21. April, zu rechnen.

Blaualgen scheiden Toxine aus, informiert der Kreis Peine. Diese Giftstoffe könnten bei Menschen durch Verschlucken und Hautkontakt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und Atemwegserkrankungen auslösen. Auch für Hunde sind die Toxine sehr gefährlich. Der Eixer See war erst im März von Blaualgen befallen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red