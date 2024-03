Peine. Nach dem Brand am Donnerstag hat die Polizei die Brandursache ermittelt. Bei einer Kontrolle in Peine erwischt die Polizei Temposünder.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr zu einem Brand im Peiner Ortsteil Berkum in der Straße „Unter den Linden“ ausgerückt. Nach Angaben der Polizei ergaben die Ermittlungen, dass ein E-Scooter den Brand ausgelöst haben soll. Das entstandene Feuer griff auf einen Unterstand und ein angrenzendes Einfamilienhaus über. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. 75 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Polizeikontrolle in Peine: 18 Fahrer mit Handy am Steuer erwischt

Bei Verkehrskontrollen in Peine am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben Beamte der Polizei insgesamt 104 Tempoverstöße, 13 Fahrer ohne angelegten Anschnallgurt und 18 Fahrer mit Smartphones am Steuer erwischt. Laut einer Pressemitteilung wurden fast 200 Personen kontrolliert. Der höchste gemessene Geschwindigkeitsverstoß lag bei 116 Stundenkilometern in einer 70er-Zone. Außerdem stellten die Beamten Versicherungsverstöße, fehlende TÜVs und Warnwesten, Verbandskästen und Warndreiecken fest.

„Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen dieser Art zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wichtig und erforderlich sind. Wir werden den Fahrzeugverkehr weiterhin konsequent überprüfen, hoffen aber auch auf die Einsicht der Verkehrsteilnehmer“, so der Pressesprecher der Polizei Salzgitter, Matthias Pintak. Ziel der Kontrolle sei die Reduzierung von Verkehrsunfällen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

red