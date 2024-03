Peine. Das Opfer muss ins Krankenhaus. Eine 14-Jährige war mit dem Hund unterwegs gewesen. Peiner Polizei: fahrlässige Körperverletzung.

Am Friedrich-Ebert-Platz in Peine hat ein Hund einem Mann in den Unterschenkel gebissen. Die Polizei spricht von fahrlässiger Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 16.55 Uhr: Die 14 Jahre alte Tochter des 40-jährigen Hundehalters führte das Tier zu dieser Zeit.

Der Halter wohnt – wie auch das 53 Jahre alte Opfer – in Peine. Der Gebissene kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in das Klinikum.

Wendeburg: Frau fällt nicht auf Schockanruf herein

Am Freitag gegen 12.45 Uhr ist zudem eine Frau aus Wendeburg angerufen worden. Eine Betrügerin gab sich als Tochter der Seniorin aus und behauptete, sie hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und bräuchte Geld oder Gold. Die Wendeburgerin erkannte den Betrug, es kam zu keinem Schaden.

