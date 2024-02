Peine. Amphibienschutzzäune, Schrankenanlagen und Straßensperrungen: Diese Bereiche sind im Landkreis Peine betroffen.

Der Landkreis Peine stellt für die bald wandernden Amphibien zahlreiche Schutzzäune und zwei Schrankenanlagen im Landkreis Peine auf. Nach Angaben einer Mitteilung ist neu in diesem Jahr eine Straßensperrung zwischen Duttenstedt und Essinghausen im Bereich des Twieholzes. Hier wird die Straße ab Ende Februar bis Mitte Mai täglich von 19 bis 7 Uhr durch drei Schranken gesperrt. Die Busse werden in diesem Bereich ab dem 15. Februar umgeleitet. Weitere Informationen dazu gibt die PVG.

Zudem wird auch der Sundernweg zwischen Eixe und der Gaststätte Sundern wieder als „Anliegerstraße“ ausgewiesen. Die bekannte Sperrung der Verbindungsstraße „Zum Luhberg“ zwischen „Zum Sundern“ und Stederdorf wird ebenfalls täglich, wie in den Vorjahren, von 19 bis 7 Uhr durch Schranken geschlossen. Im Bereich Kammerwiesen/ Spiegelbergstraße ist die Straße in dieser Zeit ebenfalls gesperrt.

Landkreis Peine: Diese Bereiche sind durch die Amphibienwanderung betroffen

Viele ehrenamtliche Personen kontrollieren in den Morgen- und Abendstunden die Schutzzäune. Der Landkreis Peine bittet Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme. Betroffene Bereiche sind:

Verbindungsstraße Broistedt-Vallstedt (Höhe Vallstedter Tagebau)

Bundesstraße 1 westlich von Bettmar und zwischen Denstorf und Vechelde

Bodenstedt im Bereich Sportanlagen/Friedhof

Kreisstraße 13 südlich von Wipshausen

Lengede Seilbahnberg, Peine Herzberg und der Eixer See

Schrankenanlagen im Bereich Stederdorf- Gasthaus Sundern sowie Duttenstedt- Essinghausen am Twieholz

Interessierte, die Zeit und Lust haben, sich ehrenamtlich im Naturschutz zu engagieren, können sich an die Untere Naturschutzbehörde unter der (05171) 4016212 oder per E-Mail an umwelt@landkreis-peine.de wenden.

red