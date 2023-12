Peine. Die Polizei musste sich an einer Gaststätte am Pulverturmwall einmischen. Außerdem: Zu früh geböllert - Mahnung für Bevölkerung.

Ein Streit unter sieben Personen ist in einer Gaststätte am Pulverturmwall in Peine in der Nacht zu Samstag eskaliert. Die Beteiligten stammen allesamt aus dem Landkreis Peine und sind zwischen 24 und 38 Jahre alt. Der Konflikt mündete in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Beteiligter mehrfach mit Faustschlägen am Kopf getroffen wurde, jedoch glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen erlitt, die eine ärztliche Versorgung erforderlich machten.

Die Polizei reagierte umgehend und schickte mehrere Beamte zur Gaststätte, um die Situation zu beruhigen. Im Zuge des Einsatzes wurden Platzverweise ausgesprochen, und es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, um den Vorfall angemessen zu ahnden. Die Beteiligten müssen nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Zu früh geböllert - Peiner alarmiert Polizei

Weil ein 21-jähriger Peiner am Freitagabend offensichtlich frühzeitig in Silvesterstimmung geriet und einen sogenannten China-Böller am Schwarzen Weg zündete, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Um 21.30 Uhr nahmen die Beamten nahmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf und informierten den jungen Mann ausführlich über die rechtlichen Konsequenzen seines Handelns. Die Polizei weist in einer Pressemitteilung daraufhin, verantwortungsbewusst mit Feuerwerk umzugehen..

red