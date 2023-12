Peine. Feuerwerk und Knallkörper finden in Supermärkten ihre Abnehmer, während das Tierheim um Rücksichtnahme bittet. Polizei kontrolliert.

Manche können es nicht abwarten: Schon vor Silvester sind immer wieder Knallkörper im Kreisgebiet zu hören, obwohl das Feuerwerk nur am letzten Tag des alten und am ersten des neuen Jahres „losgelassen“ werden darf. „Schlimm“, ärgern sie sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee über diesen Krach. Schließlich bringt diese Knallerei die Hunde, Katzen und all die anderen tierischen Heimbewohner nicht nur um den Schlaf, sondern sorgt auch für Panik. Angesichts dessen gilt gemäß der Allgemeinverfügung der Stadt auch diesmal am kompletten Silvestertag (31. Dezember) und Neujahrstag (1. Januar) rund um das Peiner Tierheim ein Böller- und Knallerverbot. „In den vergangenen Jahren haben sich aber viele nicht daran gehalten“, bedauern sie im Tierheim. Dabei drohen den Sündern empfindliche Geldstrafen.