Köchingen. Auf der Landesstraße zwischen Köchingen und Vallstedt ist am Mittwoch ein Lkw verunglückt. Die Strecke war bis in den Abend blockiert.

Auf der Strecke zwischen Vallstedt und Köchingen ist am Mittwoch ein mit Kies und Erde beladener Lastwagen in den Straßengraben gekippt. Die Landesstraße 475 war stundenlang bis in den Abend gesperrt. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Lkw befreien, wurde aber verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Feuerwehr-Sprecher Daniel Goebel mitteilt, wurden die Einsatzkräfte aus Vallstedt, Alvesse und Köchingen gegen 13.49 Uhr zum Unfall alarmiert. Die Feuerwehrleute sicherten den Verkehr und kümmerten sich um den Brandschutz. „Die Strecke musste noch bis in die Abendstunden gesperrt und die Unfallstelle für die Bergung des Lkw ausgeleuchtet werden“, erklärt Goebel. Erst gegen 19 Uhr war der Einsatz beendet. Vor Ort war zudem die Polizei, die Untere Wasserbehörde des Peiner Landkreises und der Straßenbaulastträger.

red