Deutscher Nachbarschaftspreis geht nach Hohenhameln

Der Deutsche Nachbarschaftspreis zeichnet Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter aus, bei denen sich Menschen für ihr lokales Umfeld einsetzen und das Miteinander stärken, so heißt es in der Mitteilung der „nebenan.de Stiftung“. Diese hatte den Preis 2017 ins Leben gerufen, er ist mit 57.000 Euro dotiert – und für Niedersachsen geht er in diesem Jahr an die Generationenhilfe Börderegion aus Hohenhameln.

Das Projekt hilft laut Mitteilung älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in und um Hohenhameln dabei, ihren Alltag möglichst selbständig und selbstbestimmt zu gestalten, damit sie so lange wie möglich zu Hause leben können. „Gleichzeitig arbeitet der Verein durch vielfältige Aktionen daran, Einsamkeit im Alter zu verhindern“, heißt es weiter. Die zentral gelegene Begegnungsstätte „Mittelpunkt“ biete Unterhaltung beim Spielen und Basteln, Bewegungsangebote, Gedächtnistrainings, gemeinsamen Mittagstisch sowie PC- und Internetschulungen. Zusätzlich gibt es ein Internetcafé, das auch Personen ohne eigenes Gerät die Nutzung des Internets ermöglicht.

Die Generationenhilfe Börderegion hat in Hohenhameln noch einiges vor

Das Angebot stehe allen offen, Vereinsmitglieder könnten durch den Vereinsbus zu den Veranstaltungen abgeholt werden, der auch für gemeinsame Ausflüge in die Region genutzt werde. Der Vorstand, das Verwaltungs- und Programmteam bestehe aus 43 Personen, die alle ehrenamtlich arbeiteten. Lediglich die Helferinnen und Helfer in der Häuslichkeit erhielten eine Aufwandsentschädigung – die meisten würden diesen Betrag auf einem Treuhandkonto „sparen“, um so später einmal selbst unterstützt zu werden.

Und es gebe noch viel zu tun: Zur Ermöglichung der kulturellen Teilhabe möchte die Generationenhilfe ihren Begleitdienst zum Besuch von Theaterveranstaltungen ausweiten und sich am Pilotprojekt „Kultur aufs Land“ beteiligen, bei dem Opernaufführungen digital in der Begegnungsstätte ausgestrahlt werden, heißt es abschließend.

