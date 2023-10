Verletzter nach Kollision auf der Autobahn 2 bei Peine

Auf der Autobahn 2 bei Peine ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall gekommen (Symbolfoto).

Auf der Autobahn 2 hat sich am Freitag gegen neun Uhr ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kollidierten ein Pkw und ein Sattelzug aus ungeklärter Ursache seitlich miteinander. Der Pkw-Fahrer wurde dabei an der Hand verletzt und kam ins Peiner Klinikum. Unfallort war etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Peine in Fahrtrichtung Hannover.

Zwischenzeitlich staute es sich auf etwa vier Kilometern zurück bis zur Raststätte Zweidorfer Holz. Es war nur ein Fahrstreifen frei. Gegen 10.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten vor Ort beendet, die Polizei gab alle Fahrstreifen wieder frei.

red

