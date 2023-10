Sattelzug mit Bagger kippt auf A2 bei Peine um – langer Stau

Peine Auf der Autobahn 2 hat es am Donnerstag in Fahrtrichtung Hannover gekracht. Ab Röhrse staute es sich bis hinter Peine. Es gibt einen Verletzten.

Auf der Autobahn kommt es am Donnerstag im Kreis Peine zu einem Stau wegen eines vorangegangenen Unfalls. (Symbolfoto)

Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover unterwegs waren, brauchten starke Nerven. Nach Angaben der Polizei war gegen 9.20 Uhr ein Sattelzug, der einen Bagger geladen hatte, auf Höhe des Verzögerungsstreifens am Parkplatz Röhrse umgekippt. Es gab einen Leichtverletzten. Auch Betriebsstoffe waren ausgelaufen. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort.

In Fahrtrichtung Hannover staute es sich zeitweise auf neun Kilometer bis zur Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Denn: Nach einer kurzen Vollsperrung waren über einige Stunden zwei Fahrstreifen gesperrt. Die Freigabe erfolgte am frühen Nachmittag.

