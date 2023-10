Unbekannte sprengen Geldautomat in Lengede: Schaden unbekannt

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Lengede sind die Schäden deutlich sichtbar.

Der Notruf bei der Leitstelle in Braunschweig ging in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2.14 Uhr ein – und er war im wahrsten Sinne des Wortes explosiv: In der Volksbank-Filiale in Lengede ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Da es bei der Sprengung des Geldautomaten im Kreis Peine auch zu einer Rauchentwicklung kam, rückte die Feuerwehr Lengede in die Broistedter Straße aus.

Geldautomat in Lengede gesprengt: Erste Tat dieser Art im Kreis Peine im Jahr 2023 – sieben im Vorjahr

Ebenfalls vor Ort: natürlich die Polizei. Und das Technische Hilfswerk, das durch einen Baufachberater erst einmal die Statik des Gebäudes prüfte. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte ein Sprecher der Volksbank sowohl die Geldautomatensprengung als auch die Tatsache, dass der oder die Täter „alles mitgenommen haben“, was sich an Geld im Automaten befand. Also auch eingefärbte Scheine.

In der Volksbank Lengede gebe es, so der Sprecher, „alle Sicherheitsmaßnahmen“, die möglich seien. Unter anderem also auch Sicherheitsvorrichtungen wie Farbpatronen, die bei Angriffen das Geld einfärben. Wie hoch der Schaden nach der Sprengung des Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Lengede ist, ist bislang noch unklar.

Sprengung von Geldautomat in Lengede: Zeigen sehen Fahrzeug mit mehreren Personen davonfahren

Auch die Polizei kann aktuell nichts Näheres zum Tathergang und zur möglichen Geldbeute sagen. Die Spurensicherung sei vor Ort. Um die Gefahrenlage in der Volksbank-Filiale zu sondieren, seien auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts im Gebäude gewesen. Zeugen, so die Angaben der Polizei, hatten kurz nach der Explosion ein schnelles Fahrzeug wegfahren sehen, in dem offenbar mehrere Personen saßen.

Die Sprengung des Automaten in Lengede ist die erste im Jahr 2023. Im vorherigen Jahr war es im Kreis Peine zu insgesamt sieben Sprengungen von Geldautomaten gekommen.

Dieser Text wird aktualisiert.

