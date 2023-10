Unbekannter schubst Frau in Peine vom Fahrrad

Peine Die Frau wird an Kopf und Knie verletzt. Bei mehreren Unfällen rutschen die Autofahrer in regennassen Kurven von der Strecke.

In Peine ist es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem bislang unerklärlichen Vorfall gekommen. Eine 20-jährige Radfahrerin befuhr laut Mitteilung den Bürgermeister-Heinze-Weg ordnungsgemäß auf dem dortigen gemeinsamen Fuß- und Radweg. Dabei wurde die Radfahrerin unvermittelt durch einen unbekannten Fußgänger von ihrem Fahrrad geschubst. Dadurch stürzte sie zu Boden und verletzte sich an Kopf und Knie. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise unter (05171) 9990.

Zwei Pkw rutschen in Wendeburg aus Kurve und kommen von der Fahrbahn ab

Ein 67-jähriger Wendeburger hat am Donnerstag gegen 11.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er auf der Landesstraße 321 aus Wendeburg in Richtung Harvesse unterwegs war. Laut Polizei rutschte er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn aus der Kurve, drehte sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden ist unbekannt.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 475 am Donnerstag gegen 18 Uhr. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Wendeburg rutschte auf regennasser Fahrbahn aus einer Rechtskurve. Er verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Durch den Aufprall im Straßengraben kippte der Pkw seitlich auf das Dach. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 1100 Euro.

red

