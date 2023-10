Versuchtes Tötungsdelikt: Festnahmen in Peine und Hamburg

Peine Spezialeinheiten der Polizei haben drei Verdächtige am Donnerstag abgeführt. Es geht um einen eskalierten Streit zweier Familien in Hamburg.

Die Polizei hat am Donnerstag drei Männer in Peine und Hamburg festgenommen. Es geht um ein versuchtes Tötungsdelikt. (Symbolbild)

Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstagmorgen in Hamburg und Peine drei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, an einem versuchten Tötungsdelikt am 7. August 2023 in Hamburg-Rönneburg beteiligt gewesen zu sein.

Der Zugriff geschah am Donnerstag koordiniert und zeitgleich an den Anschriften der Beschuldigten – sie ließen sich widerstandslos festnehmen. Nach den Männern im Alter von 21, 23 und 53 Jahren war zuvor intensiv gefahndet worden.

Im Detail geht es um eine Attacke, dem vermutlich ein Beziehungsstreit zwischen einem der Tatverdächtigen und der Tochter des Opfers voranging. Es kam zum Streit und zu Drohungen zwischen diversen Mitgliedern beider Familien. Dabei sollen den Polizei-Angaben zufolge diverse Waffen wie Messer, Baseballschläger, Macheten und Schreckschusswaffen zum Einsatz gekommen sein. Das Hamburger Abendblatt berichtete im August von der Massenschlägerei unter mehr als 25 Männern. Eine Seite wollte offenbar die Herausgabe eines Babys erzwingen.

Ein Opfer in Hamburg musste notoperiert werden

Laut Polizei wurde das Opfer durch einen Messerstich so schwer verletzt, dass es notoperiert werden musste.

Bei Festnahmen und Durchsuchungen am Donnerstag stellten die Ermittler diverse Beweismittel sicher, unter anderem eine Schreckschusswaffe.

