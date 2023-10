Wie Vechelder Kinder die Herbstferien rocken

Das Kinder- und Jugendzentrum in Vechelde.

Im Kinder- und Jugendzentrum Vechelde können Vechelder Kinder in der Herbstferien Langeweile vertreiben, teilt die Gemeinde mit.

Los geht es am Freitag, 13. Oktober, mit der „Herbstferien Anfangsdisko“ im Kinder- und Jugendzentrum (KJZ). Zwischen 15 und 18 Uhr heißt es für Kids ab 7 Jahren die Ferien mit Partyspielen, Spaß und Action, Preisen und Überraschungen zu beginnen. Der Eintritt kostet 1 Euro; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Badeland Wolfsburg, Eishalle Salzgitter

Wasserratten kommen am Montag, 16. Oktober, auf ihre Kosten. Um 10 Uhr geht es für Kids und Teens ab 9 Jahren (mit Freischwimmer) los ins Badeland Wolfsburg. Der Spaß kostet 9 Euro; eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Mittwoch, 18. Oktober, findet die Fahrt in die Eissporthalle nach Salzgitter statt. Los geht es um 13.30 Uhr. Teilnehmen können Kids ab 7 Jahren. Die Kosten belaufen sich auf 4 Euro (plus 2 Euro Ausleihgebühr für alle, die keine eigenen Schlittschuhe haben). Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wasserparadies Hildesheim, Werwolfnacht im Oktober

Weiter geht es am Donnerstag, 18. Oktober, um 10 Uhr mit einer Fahrt zum Wasserparadies Hildesheim. Teilnehmen können Kids ab 9 Jahren (mit Freischwimmer). Die Fahrt kostet 9 Euro; eine Anmeldung ist erforderlich.

Düster geht es bei der traditionellen Werwolfnacht am 21. Oktober im KJZ zu. Ab 19 Uhr können Kids ab 9 Jahren in die Welt von Düsterwald eintauchen und das Kultspiel „die Werwölfe von Düsterwald“ bis zum Frühstück spielen. Die Kosten betragen 4 Euro für Abendessen, Frühstück, Getränke und Snacks; eine Anmeldung ist erforderlich.

Da die Plätze begrenzt sind, gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Anmeldungen werden im Kinder- und Jugendzentrum Vechelde, Am Windmühlenberg 1a entgegengenommen. Mit der Anmeldung ist der Teilnehmerbetrag zu begleichen. Anmeldungen werden nicht telefonisch oder per E-Mail angenommen.

Bei Fragen ist das Team des Kinder- und Jugendzentrums Vechelde unter der Rufnummer 05302 - 1725 erreichbar.

