Erste Cannabis-Messe in Ilsede: Es gibt Bratwurst mit Blüten

Groß Ilsede Premiere vom 1. bis 3. Oktober in der Gebläsehalle in Groß Ilsede: Flammkuchen mit Hanfblättern und Tipps für den privaten Anbau sind im Angebot.

Hanf-Produkte in „Herby´s Hemp Farm“ in Peine. Betreiber Michele Herberger wird mit einem Stand und seinem „Cannabis Social Club“ auf der Cannabis-Messe in der Gebläsehalle in Groß Ilsede vertreten sein.

Ob zu viel Kiffen wirklich doof macht, wird womöglich vom 1. bis 3. Oktober (Sonntag bis Dienstag) rund um die Gebläsehalle in Groß Ilsede unter Beweis gestellt. Dann findet dort die erste Cannabis-Messe statt. Bei der geht es gar nicht in erster Linie um den Rausch. Dennoch kündigt die Polizei Peine auf Nachfrage jetzt schon an, dass sie dabei sein wird – vor Ort.

Wenn sich an der Gebläsehalle immer wieder die Autotuning-Szene zur „Custom-Car-Night“ trifft, sind immer ein paar Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen dabei, die sich die Polizei dann mal vornimmt. Nicht eingetragene, nicht geprüfte, nicht erlaubte und auch gefährliche Umbauten werden vor Ort regelmäßig festgestellt, ebenso Drogendelikte am Steuer. Manchmal kommt der Knochen eben doch zum Hund...

Der Rausch steht bei der Cannabis-Messe in Ilsede nicht im Vordergrund

Soll heißen: Wer zur ersten Cannabis-Messe in Ilsede in der Hoffnung oder mit dem Vorsatz auf einen schönen Rausch durch Cannabis-Produkte mit THC-Gehalt kommt, sollte sich das generell und insbesondere wegen der angekündigten Polizeipräsenz gründlich überlegen – sofern noch möglich.

Heiko Klein, vom gleichnamigen Messeveranstalter aus Lehrte, betont daher schon im Anschreiben der Pressemitteilung für die „1. Cannabis Messe in Niedersachsen“: „Wichtig zu wissen, es geht um CBD, nicht um THC.“ Der Unterschied ist, vereinfacht ausgedrückt: THC sorgt für die berauschende Wirkung, CBD (Cannabinoid) ist die medizinische Schiene, ohne Bekifftsein.

Da es ständig brandneue Entwicklungen am Markt gebe, sind für Heiko Klein „Veranstaltungen dieser Art der ideale Ort, um die Szene kennenzulernen und gleichzeitig vom Austausch untereinander zu profitieren“. Zum Thema Hanf, CBD und Cannabis gebe es im Oktober in der Gebläsehalle diverse Stände und auch Vorträge.

Hanf wird zunehmend als medizinisches Produkt gesehen und eingesetzt

„In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Immer mehr Patienten mit schweren und chronischen Erkrankungen, die bisher keine zufriedenstellende Therapie erzielen konnten, setzten sich mit der Möglichkeit einer Cannabis-Therapie auseinander“, teilt Heiko Klein weiter mit.

Die Gebläsehalle auf dem Hüttengelände in Groß Ilsede. Hier findet vom 1. bis 3. Oktober die erste Cannabis-Messe statt (Archiv). Foto: Harald Meyer

Das in der Cannabis-Pflanze enthaltene CBD mache bis zu 40 Prozent des Pflanzenextrakts aus, mache aber nicht „high“. Die Anwendung solle entspannend und schmerzlindernd wirken. Auf der Messe in Ilsede gebe es daher eine große Auswahl von Hanf-Tees, -ölen, -blüten sowie Kosmetik und Lebensmittel. Die schmerzstillende Wirkung von Hanf sei schon seit Ewigkeiten bekannt.

CBD-Produkte können auch bei Hunden und Katzen eingesetzt werden

CBD-Öle könnten aber nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Hunden und Katzen sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel bei Angstzuständen, Verdauungsproblemen oder Appetitlosigkeit. „Aber auch für die Schmerzregulation und Stressbewältigung wirkt sich CBD positiv auf den Organismus aus. Dadurch werden etliche Beschwerden gelindert“, wird weiter angekündigt.

Neues Cannabisgesetz legalisiert den Anbau in Maßen

Im Entwurf zum neuen Cannabisgesetz von Bundesgesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach ist unter anderem von „in begrenztem Umfang zulässigem privaten Eigenanbau mit Pflicht zum Schutz des privat angebauten Konsumcannabis vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche sowie Dritte“ die Rede.

Zur Messe in Ilsede teilt der Veranstalter daher auch mit: „Wer plant, selber ein paar Pflänzchen anzubauen, wird auf der Cannabis-Messe in der Ilsedee Gebläsehalle am ersten Oktober-Wochenende ebenfalls fündig: Ob Pflanzkübel, Beleuchtung, Dünger, Grow-Schränke oder die Bewässerung – neben einer großen Auswahl von Produkten gibt es hilfreiche Tipps und Tricks.“

Cannabis auf Rezept, Fachvorträge in Ilsede

Als „Kernthemen an den drei Messe-Tagen“ werden genannt: „Cannabis als Medizin, Düngemittel, Pflanzenlampen, Grow-Schränke, Rauch- und Verdampfer-Accessoires, Blunts, Bongs, Grinder, Cremes, Nahrungsmittel, Cannabidiol (CBD) und Cannabis auf Rezept.“ Das Rahmenprogramm biete zudem Fachvorträge und Expertenrunden zum Thema Medizinal-Cannabis.

Polizei Peine kündigt Präsenz bei Messe in Ilsede an

Ein bisschen dürfte doch der Rausch eine Rolle spielen bei Angebot und Nachfrage in Ilsede. Aber ob mit den rauschfreien Hanf-Produkten alles seine Richtigkeit hat, das dürfte die Polizei sehr interessieren. „Wir wissen Bescheid. Wir werden in jedem Fall präsent sein“, kündigt Peines Polizeisprecher Matthias Pintak an. Details würden noch mit dem Landkreis Peine abgestimmt.

Peiner Hanfladen-Betreiber ist auf der Ilseder Messe dabei

In seinem Geschäft „Herby‘s Hemp Farm“ in Peine hat sich Michele Herberger auf Hanf-Produkte mit dem (medizinischen) Schwerpunkt CBD spezialisiert. Er kündigt an: „Ich bin ebenfalls auf der Messe vertreten. Ich stehe dort mit einem 7 x 3 Meter großen Messestand, an dem ich neben meinen Produkten auch Gewinnspiele anbiete.“ Zwei DJs seien ebenfalls am Stand dabei.

Michele Herberger hat sich auch Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. Er betont: „Ich hoffe, das auch viele Neugierige kommen, die noch nicht so die Erfahrung mit dem Thema haben und sich dann überzeugen können (auch durch Aufklärung), dass es nicht so schlimm ist, wie mancher meint.“

Cannabis Club aus Peine stellt sich vor

Der von ihm gegründete „Cannabis Social Club“ ist ebenfalls vor Ort. Diese Clubs und die Mitgliedschaft sind nach dem neuen Gesetz die Voraussetzung für einen privaten Anbau und Konsum – in Maßen bzw. nach strengen Vorgaben, dann auch mit Rausch.

Flammkuchen mit Hanfblättern oder Bratwurst mit Blüten

Zum Umfeld der Cannabis-Messe vom 1. bis 3. Oktober kündigt der Veranstalter noch an: „Für den kleinen Hunger zwischendurch können sich Besucher:innen im gemütlichen Chill-out-Bereich niederlassen und nach Herzenslust durch die Gastro-Angebote schlemmen. Vom leckeren Flammkuchen mit Hanfblättern als Deko bis zur Bratwurst mit Blüten gibt es allerlei Auswahl.“

Vom Bahnhof Peine sei die Gebläsehalle in Ilsede ganz einfach mit dem Bus (alle 10 Minuten) zu erreichen. Wer mit dem Auto anreise, könne direkt vor dem Eingang der Halle (Ilseder Hütte 14) die kostenlosen Parkplätze nutzen.

Die Messe ist an den drei Veranstaltungstagen täglich von 11 bis 19 Uhr für die Besucher geöffnet. Der Zugang ist barrierefrei. Für den Eintritt muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Der Eintritt beträgt 12 Euro pro Person.

