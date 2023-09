Das gibt‘s beim Lafferder Markt zu erleben

Lafferde Am 27. und 28. September erwarten sie Tausende Besucher in Groß Lafferde. Die Traditionsveranstaltung bietet nicht nur Marktschreier und Karussels.

Die Gemeinde Ilsede freut sich, dass der traditionelle Lafferder Markt in diesem Jahr zum 235. Mal stattfinden kann. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, ist der Markt in Groß Lafferde einer der größten Kram- und Jahrmärkte Norddeutschlands und weit über die Gemeindegrenzen bekannt. Er locke Tausende von Besuchern an. Diesmal findet er statt am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. September.

Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Ilsede. Zirka 220 Standplätze seien vergeben und Marktbeschicker sowie Schausteller freuten sich bereits jetzt auf das rege Treiben.

Die Besucher des Lafferder Marktes können sich der Gemeinde zufolge auf eine Veranstaltung mit allem, was dazugehört, freuen. Neben „Platzneuheiten“ würden auch altbekannte „Wiederholer“ unter den Marktbeschickern und Schaustellern zu finden sein.

Marktschreier und Karussells und eine historische Meile erwarten die Besucher

Traditionell biete der Heimat- und Kulturverein wieder Kartoffelpuffer an. Marktschreier sorgten für eine bunte Palette an Nudeln, Obst, Wurst und Käse. Gewürze, süße Leckereien und auch Herzhaftes seien wie immer mit im Angebot. Fehlen würden auch nicht die vielen kleinen Dinge für den Haushalt, zum Backen, Putzen und Kochen. Spaß sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bieten Fahrgeschäfte und Karussells vorprogrammiert, heißt es weiter.

Außerdem wird ein großes Angebot an Speisen und Getränken angekündigt – Herzhaftes, Süßes und Flüssiges. Des Weiteren biete der Heimat- und Kulturverein neben einer historischen Meile wieder die Gelegenheit, vom Wasserturm aus den Fernblick weit über die Gemeinde Ilsede hinaus zu genießen.

Für Besucher, die mit dem Fahrrad anreisen, ist der Mitteilung zufolge mit der FahrradwacheADFC-Kreisverbands Peine auf dem Hofgrundstück Burgdorff, Marktstraße 7 (Zufahrt Dunkle Straße) gesorgt. Parkplätze für Pkw seien in den umliegenden Straßen und im Gewerbegebiet an der B1 ausreichend vorhanden.

Nach dem Lampionumzug gibt es Freifahrten für Kinder

Zum traditionellen Lampionumzug zum Auftakt des Lafferder Marktes am Dienstag, 26. September, ab 19.30 Uhr sind wieder alle Groß Lafferder Kinder herzlich eingeladen, schreibt die Gemeinde. Der Umzug starte auf dem Schulhof und führe in Begleitung zweier Spielmannszüge und der Ortsfeuerwehr Groß Lafferde durch die Ortschaft mit dem Ziel Festplatz, auf dem die Kinder zu Freifahrten eingeladen würden.

Zum Abschluss des Lafferder Marktes werde am zweiten Markttag gegen 21.30 Uhr östlich des Hubertusweges wieder ein Höhenfeuerwerk gezündet. Der Feldweg werde zur Sicherheit östlich hinter dem Friedhof hierzu am Donnerstag gesperrt. Tierhalter werden gebeten, im entsprechenden Zeitraum Maßnahmen zu treffen, um ihre Tiere vor dem Lärm des Feuerwerks zu schützen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de