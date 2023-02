Das ist los in diesem Jahr im Landkreis Peine

Was bringt das neue Jahr? Nach dem miesen Jahr 2022 mit dem Ukraine-Kriegsbeginn, mit teilweise explodierenden Preisen (etwa bei Strom/Gas) und der Inflation kommt Hoffnung auf ein besseres 2023 auf. Und ein Blick auf den Veranstaltungskalender im Kreis Peine lässt einiges erwarten – vor allem diese drei Highlights seien genannt: der Niedersachsentag im Mai, „800 Jahre Stadtrechte“ der Stadt Peine im Juni sowie 60 Jahre „Wunder von Lengede“ im Oktober.

Zunächst zum Niedersachsentag: Am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai, richten die Landkreisverwaltung und der niedersächsische Heimatbund diese Großveranstaltung im Kreisgebiet aus – Zehntausende sind zu erwarten. „Der Niedersachsentag ist eine wichtige Kommunikationsplattform für die Heimatpflege“, stellt der Landesheimatbund fest: „Hier kommen Vereine, Institutionen und Interessierte aus ganz Niedersachsen zusammen, um über wichtige Themen der Heimatpflege zu diskutieren, einander kennenzulernen und sich über ihre Erfahrungen auszutauschen.“

Die Organisation dieser Kulturveranstaltung hat begonnen – Kreissprecher Fabian Laaß führt aus: „Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Landkreises (Kulturbereich, Klimaschutzagentur, Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine/Wito), einigen Ortsheimatpflegern und Vertretern des niedersächsischen Heimatbunds ist derzeit mit der Planung beschäftigt.“ Der genaue Ablauf für den Niedersachsentag steht noch nicht fest, aber das Motto: „Klimawandel und Industriekultur“ – insofern drängt sich das Ilseder Hüttengelände als (ein) Veranstaltungsort auf. Nicht zu verwechseln ist der Niedersachsentag mit dem „Tag der Niedersachsen“ – einer Veranstaltung der Landesregierung: Im Jahr 2000 hat der „Tag der Niedersachsen“ in der Stadt Peine stattgefunden, der „Tag der Braunschweigischen Landschaft“ ist 2006 auf dem Hüttengelände und 2014 in Vechelde gelaufen.

Peines Stadtgründung schon vor 1223

Nur vier Wochen später das nächste Highlight: Am Samstag, 10. Juni, feiert die Stadt Peine „800 Jahre Stadtrechte“. Stadtsprecherin Petra Neumann setzt hinzu: „Aktuell befinden wir uns zusammen mit der PeineMarketing in der Vorbereitung für diesen Jubiläumstag.“ Stadt und PeineMarketing werden das Programm noch vorstellen: Auszugehen ist von viel Musik, Ständen und Show sowie vermutlich auch

Die Skulptur von Stadtgründer Graf Gunzelin in der Peiner Fußgängerzone. Foto: Henrik Bode / Archiv

einem Festumzug. Die erste urkundliche Erwähnung eines Peiner Adelsgeschlechts geht allerdings zurück auf ein Dokument bereits aus dem Jahre 1130, in dem ein Ministerial des Königs Lothar namens Berthold von Pagin (Peine) genannt wird – vermutlich der Erbauer der Peiner Burg. Bei der 800-Jahr-Feier beruft sich die Stadt aber auf das Jahr 1223: „Traditionell wird die Gründung der Stadt Peine in dem Jahr angenommen – und seit mittlerweile rund 100 Jahren so begangen.“ Aufgrund umfangreicher Forschungen – insbesondere des Archäologen Thomas Budde – wisse man aber heute, dass „mit dem Bau der Stadt schon mehrere Jahre vorher (mindestens im Spätsommer 1213) begonnen wurde“.

Eine Veranstaltung ganz anderer Art plant die Gemeinde Lengede: Am Dienstag, 24. Oktober, jährt sich das Grubenunglück – „Wunder von Lengede“ – zum 60. Mal. „Die Planungen für diesen 60. Jahrestag haben begonnen“, berichtet die Lengeder Bürgermeisterin Maren Wegener. Es werde einen großen Festakt geben mit Beteiligung der Vereine, Kirchen und der Partnergemeinden (Alvesta/Schweden, Dabrowa/Polen, Werfen/Österreich und Ribemont/Frankreich). Am 24. Oktober 1963 wurden 129 Bergleute in der Grube Mathilde eingeschlossen, weil ein Klärteich eingebrochen und das Wasser dorthin geströmt ist: 100 Bergleute wurden gerettet – darunter auch elf, die erst am 7. November 1963 wie durch ein Wunder in Sicherheit gebracht worden sind.

Ein Überblick über besondere Veranstaltungen im Landkreis Peine:

• Landkreis Peine – 12./13. Mai: Niedersachsentag.

• Stadt Peine – 10. Juni: „800 Jahre Stadtrechte“. 30. Juni bis 4. Juli: Freischießen. 2./3. September: 800 Jahre Rosenthal.

• Gemeinde Vechelde – August: Sommerabend im Vechelder Schlosspark. 2. Dezember: Adventsmarkt am Vechelder Rathaus.

• Gemeinde Lengede – 2./3. September: Herbstmarkt des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Lengede. 24. Oktober: 60 Jahre Grubenunglück („Wunder von Lengede). 2./3. Dezember: Weihnachtsmarkt des HGV.

• Gemeinde Ilsede – 12. August: Starnight-Swimming im Gadenstedter Freibad. 14. September: Ilseder Jobbörse (voraussichtlich Gebläsehalle). 27./28. September: Lafferder Markt in Groß Lafferde.

• Gemeinde Wendeburg – 1. März: 100 Jahre Eisenbahnstrecke Celle-Braunschweig mit dem Bahnhof Wendezelle. 9. September: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wendeburg-Kernort. 9. September: 25 Jahre Jugendfeuerwehr Wendeburg-Kernort.

• Gemeinde Edemissen: 700 Jahre Oedesse.

• Gemeinde Hohenhameln: keine besonderen Veranstaltungen bekannt.

