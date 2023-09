Peiner Service-Clubs engagieren sich mit dieser Spendenaktion

Die vier Peiner Service-Clubs der Round-Table-Family – Round Table, Old Tablers, Ladies´Circle und Agora Club Tangent – engagieren sich gemeinsam im deutschlandweiten Projekt „Side by Side“.

„Die Idee ist einerseits die Übergabe von Weihnachtsgeschenken an Kinder in Osteuropa, die aufgrund von Armut oder Bedingungen in Kinderheimen keine Weihnachtsgeschenke erhalten würden, andererseits die Stärkung des Bewusstseins der Kinder in Deutschland, dass mit gebrauchten Spielsachen und Kleinigkeiten Kindern in anderen Teilen der Welt eine Freude gemacht werden kann“, wird Gabi Titze in einer Mitteilung zitiert. Sie ist Präsidentin des Agora Club Tangent 48 Peine, der die Sammlung in Peine steuert.

Sylvia Brandes vom Agora Club Tangent 48 Peine begleitet den Konvoi in diesem Jahr. Foto: Agora Club Tangent Peine / FMN

Im Jahr 2022 gingen laut Mitteilung mehr als 132.000 Päckchen auf die Reise, 730 davon aus Peine. In diesem Jahr werde mit Sylvia Brandes eine Peinerin den Konvoi persönlich begleiten.

Abgabe bis zum 23. November möglich

Neben der Sammlung fertiger Päckchen würden von den Service-Clubs in „Päckchenwerkstätten“ zusätzliche Päckchen aus Sachspenden zusammengestellt. Bis zum 23. November können Päckchen im Chiropraktik Zentrum Stederdorf, Händelstraße 7, montags bis freitags von 8 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr, sowie montags bis sonntags von 18 bis 21 Uhr und nach Vereinbarung bei Simone Pifan, Schwarzer Weg 7 in Peine abgegeben werden.

Der Inhalt sollte, unterteilt nach Mädchen oder Junge, einer der Altersklassen Kita (3-6 Jahre), Grundschule (7-10 Jahre) oder Teenie (11 bis 15 Jahre) entsprechen, heißt es. Auch Unisex-Pakete dürften gern gepackt werden. Die Pakete seien außen mit dem Alters- und Geschlechtsaufkleber zu kennzeichnen, zu finden unter www.weihnachtspäckchenkonvoi.de im Downloadbereich. Auf der Seite gebe es auch Pack-Tipps und weitere Infos rund um den Konvoi, heißt es.





Wer sich als Schule oder Kindertagesstätte beteiligen oder den Konvoi als Sponsor mit einer Sach- oder Geldspende unterstützen möchte, kann sich bei Gabi Titze melden, E-Mail: gabititze13@gmail.com, Telefon: (0173) 7747799.

red

