Unterstützung möglich Peiner Serviceclubs an Weihnachtspäckchenkonvoi beteiligt

Der Weihnachtspäckchenkonvoi bringt seit 2001 weihnachtliche Freude zu Kindern in Rumänien, Moldawien, Bulgarien und der Ukraine. Das Serviceprojekt hat sich zum größten und erfolgreichsten Side-by-Side-Projekt der Service-Club-Familie Agora Club Tangent (ACT), Round Table, Ladies‘ Circle und Old Tablers Deutschland entwickelt. 2021 gingen mehr als 156.000 Päckchen auf die Reise, so Simone Pifan, ACT 48 Peine.

In Familien und Waisenheimen

Neu ist das Zielland Polen. Auch hier bringen Ehrenamtliche Päckchen direkt zu Flüchtlingskindern aus der Ukraine, die in Familien und Waisenheimen Unterkunft gefunden haben. Zudem werden in diesen Einrichtungen auch belarussische und polnische Kinder erreicht.

Annahme noch bis 23. November

Bis Mittwoch, 23. November, können Päckchen bei Kuhls Uhren und Schmuck, Breite Straße 22, sowie montags bis freitags, von 18 bis 20 Uhr, und samstags/sonntags, 12 bis 20 Uhr, bei Familie Brüder in Ilsede, Maschtor 12, abgegeben werden. Je Päckchen wird eine Transportkosten-Spende von 2 Euro erbeten. Der Päckcheninhalt sollte unterteilt nach Mädchen oder Junge, einer der drei Altersklassen Kita (3-6 Jahre), Grundschule (7-10 Jahre) oder Teenie (11 bis 15 Jahre) entsprechen. Es können auch Unisex-Pakete gepackt werden, deren Inhalt beiden Geschlechtern gefällt, so Simone Pifan.

Die Pakete sind nach dem Einpacken außen mit dem Alters- und Geschlechtsaufkleber zu kennzeichnen. Weitere Infos unter www.weihnachtspäckchenkonvoi.de

